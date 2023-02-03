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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Чебурашку» будут показывать в кинотеатрах до тех пор, пока к фильму есть интерес зрителей
Многие до сих пор так и не собрались посмотреть, кстати.
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Семейный фильм «Чебурашка» произвёл настоящий фурор в отечественном кинопрокате, став самым кассовым фильмом за всю его историю. Естественно, данный статистический факт упоминается без учёта инфляции, которая за последние 10 лет значительно обрушила покупательную способность рубля, но в целом ситуация показательная.

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Поскольку отечественный кинопром пока не способен в промышленном масштабе производить качественный контент, кинотеатрам приходится «крутить» имеющиеся фильмы в течение куда более длительного периода времени. Вот и «Чебурашку» постигнет такая участь: как сообщил глава компании Central Partnership Вадим Верещагин, фильм режиссёра Дмитрия Дьяченко останется в прокате до тех пор, «пока не иссякнет зрительский ручеёк». Проще говоря, пока к фильму сохраняется хоть какой-то интерес публики.

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В ближайшие дни сборы «Чебурашки» достигнут отметки в 6 миллиардов рублей. Учитывая успех картины, нет ничего удивительного в том, что её создатели заговорили о возможности выпуска продолжения.

#кино #чебурашка
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Дмитрий
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как ну погоди )) ахах всегда был интерес
«Чебурашку» будут показывать в кинотеатрах до тех пор, пока к фильму есть интерес зрителей
Евгений Сом
19:59
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