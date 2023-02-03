Это согласно сводке Минобороны.

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Российские вооружённые силы продолжают охотиться на «Хаймарсы». Только вчера оборонное ведомство сообщило о поражении пусковой установки HIMARS, как сегодня история повторилась: согласно сводке Минобороны, данная американская РСЗО была уничтожена в районе населённого пункта Антоновка в Херсонской области.

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Кроме того, упоминается уничтожение ещё одной хорошо «распиаренной» западной системы вооружений: зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства. Установка была поражена в районе населённого пункта Красноармейск в ДНР. Судя по всему, это первый заявленный на официальном уровне случай уничтожения данного ЗРК в ходе боевых действий на территории Украины.

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Важно отметить, что МО РФ не предоставило фото- или видеофактов поражения данных систем. Данное обстоятельство можно объяснить отдалённостью точек поражения от мест, где могут беспрепятственно летать разведывательные беспилотники. С каждой утраченной пусковой установкой их активность, естественно, должна снижаться: если статистика применения HIMARS и NASAMS уменьшится, значит, системы действительно были поражены.