Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дональд Трамп убеждён, что США должны способствовать мирным переговорам по Украине
А не только нашпиговывать страну оружием.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

В настоящее время позиция США по отношению к Украине предельно ясна: страна используется как прокси для «ослабления» России. Так уж вышло, что ослабления России не получилось ни по одному из двух главных параметров: в экономической сфере страна выдержала беспрецедентный санкционный удар, а в военной сфере — многократно и даже в десятки раз в зависимости от номенклатуры нарастила производство военной техники и боеприпасов, а также готовится к расширению численности регулярной армии до полутора миллионов человек. Всё это должно заставить заржавевшие шестерёнки в американском дипломатическом механизме хоть как-то шевелиться, и вот, о необходимости ведения переговоров заявил бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп.

реклама

По словам Трампа, Соединённые Штаты должны способствовать ведению переговоров между Россией и Украиной, а не заниматься передачей избыточных объёмов военной помощи. Необходимо договариваться о мире, справедливо считает Трамп, а конфликт между Россией и Украиной должен происходить в последний раз и немедленно прекратиться.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

К сожалению, США слишком много ресурсов вложили в украинский проект, а также раскрутили из данного конфликта слишком политически важную для себя проблему, чтобы просто так взять и отодвинуть её в сторону. Поэтому рассчитывать на то, что боевые действия удастся завершить переговорами, будет крайне наивно. Грустно, но условия мира будут навязаны побеждённой стороне по итогам уверенной военной победы. Если, конечно, эта сторона не образумится.

#сша #россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава ЦРУ назвал «критическими» ближайшие полгода боевых действий на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Дефолт США по долговым обязательствам спровоцирует обвал доллара - Asia Times
107
Бразилия затопит единственный авианосец «Сан-Паулу» – почему авианосцы бесполезны для флота
37
Как за пару минут установить Live-флешку Sergei Strelec на HDD или SSD второй Windows
14
Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений
16
Пузырь (The Bubble) - лучший фильм 2022 года
8
Сравнение PlayStation vs Xbox на примере всего одной игры
22
Новые электромобили Evolute набирают популярность среди граждан и таксопарков России
12
Хочет, но не может: Почему Бельгия не отправит на Украину свои "Леопарды"
10
Сказ о том, как Bugatti Veyron мелких производителей суперкаров сна лишил
7
Минобороны РФ сообщило о причастности США к созданию и распространению коронавируса COVID-19
13

Сейчас обсуждают

Женя Фролов
16:50
От России. От остальных вполне себе "залежная".
СМИ: США предлагали России прекращение СВО в обмен на уже утраченную территорию Украины
REY_B_
16:49
Это да, западная ментальность. Силу они понимают лучше всего. Но вот только Россия при Путине, это не Россия при СССР.
СМИ: США предлагали России прекращение СВО в обмен на уже утраченную территорию Украины
Гоогле Гооглев
16:49
У хохлов такая интересная свобода, больше похожа на колониальное рабство
СМИ: США предлагали России прекращение СВО в обмен на уже утраченную территорию Украины
Mur
16:47
Назначить из России, потому что в Украине любой, кого выберут - дурачок и вор.
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
am8086
16:47
> Но на этот раз мы приготовились. Бумаги много - хватит всем.
В 2023 году вдоль белорусско-украинской границы идет война нервов и беспилотников
pOdOnOg
16:47
Маразм крепчает...
В Госдуме подняли вопрос, о запрете игрушек изображающих технику НАТО
REY_B_
16:47
Вообще-то, сначала Россия должна была бы закончить спец.операцию и отвести войска. Учитывая все предыдущие договорённости, сделай это, Россию с вероятностью в 99,99%, кинули бы снова. - Западу веры не...
СМИ: США предлагали России прекращение СВО в обмен на уже утраченную территорию Украины
Гоогле Гооглев
16:46
Ахахаха
В 2022 году хакеры украли криптовалюты на 3 800 000 000 долларов США
FelsheR-BAN100564
16:45
Все просто - украине с президентами не везет. И 7й дурачком оказался!)) Из кого выбрать?
Российские независимые разработчики создают уникальную игру про национальный парк «Земля леопарда»
Mur
16:45
А у Зеленского квартиру в Ялте отберут? А, нет, не отберут, он же за нее исправно налоги выплачивает в российский бюджет.
У украинских чиновников отберут кинотеатр в Крыму, макаронную фабрику и детский пансионат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем