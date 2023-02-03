А не только нашпиговывать страну оружием.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В настоящее время позиция США по отношению к Украине предельно ясна: страна используется как прокси для «ослабления» России. Так уж вышло, что ослабления России не получилось ни по одному из двух главных параметров: в экономической сфере страна выдержала беспрецедентный санкционный удар, а в военной сфере — многократно и даже в десятки раз в зависимости от номенклатуры нарастила производство военной техники и боеприпасов, а также готовится к расширению численности регулярной армии до полутора миллионов человек. Всё это должно заставить заржавевшие шестерёнки в американском дипломатическом механизме хоть как-то шевелиться, и вот, о необходимости ведения переговоров заявил бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп.

реклама

По словам Трампа, Соединённые Штаты должны способствовать ведению переговоров между Россией и Украиной, а не заниматься передачей избыточных объёмов военной помощи. Необходимо договариваться о мире, справедливо считает Трамп, а конфликт между Россией и Украиной должен происходить в последний раз и немедленно прекратиться.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

К сожалению, США слишком много ресурсов вложили в украинский проект, а также раскрутили из данного конфликта слишком политически важную для себя проблему, чтобы просто так взять и отодвинуть её в сторону. Поэтому рассчитывать на то, что боевые действия удастся завершить переговорами, будет крайне наивно. Грустно, но условия мира будут навязаны побеждённой стороне по итогам уверенной военной победы. Если, конечно, эта сторона не образумится.