В настоящее время позиция США по отношению к Украине предельно ясна: страна используется как прокси для «ослабления» России. Так уж вышло, что ослабления России не получилось ни по одному из двух главных параметров: в экономической сфере страна выдержала беспрецедентный санкционный удар, а в военной сфере — многократно и даже в десятки раз в зависимости от номенклатуры нарастила производство военной техники и боеприпасов, а также готовится к расширению численности регулярной армии до полутора миллионов человек. Всё это должно заставить заржавевшие шестерёнки в американском дипломатическом механизме хоть как-то шевелиться, и вот, о необходимости ведения переговоров заявил бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп.
реклама
По словам Трампа, Соединённые Штаты должны способствовать ведению переговоров между Россией и Украиной, а не заниматься передачей избыточных объёмов военной помощи. Необходимо договариваться о мире, справедливо считает Трамп, а конфликт между Россией и Украиной должен происходить в последний раз и немедленно прекратиться.
К сожалению, США слишком много ресурсов вложили в украинский проект, а также раскрутили из данного конфликта слишком политически важную для себя проблему, чтобы просто так взять и отодвинуть её в сторону. Поэтому рассчитывать на то, что боевые действия удастся завершить переговорами, будет крайне наивно. Грустно, но условия мира будут навязаны побеждённой стороне по итогам уверенной военной победы. Если, конечно, эта сторона не образумится.