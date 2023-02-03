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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: США предлагали России прекращение СВО в обмен на уже утраченную территорию Украины
Предложение такое себе, потому что не соответствует ни одной из двух главных целей СВО.
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Пожалуй, на сегодняшний день все, кто умеют видеть и слышать, понимают, кто стоит за конфликтом на территории Украины. Соответственно, именно с этим «кукловодом» и нужно будет договариваться о прекращении боевых действий, и, как передаёт швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung, один из таких договоров недавно был предложен России и Украине с американской стороны.

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Как передаёт издание, в январе президент США поручил руководителю ЦРУ Уильяму Бернсу передать предложение российским и украинским властям, которое предполагало завершение боевых действий в обмен на официальную передачу 20 % территории Украины в пользу России. Речь, очевидно, идёт о той территории, которая вошла в состав России после 24 февраля 2022 года. Предложение, естественно, было отвергнуто обеими сторонами, в результате чего США решили передать Украине танки M1 Abrams.

Выглядит данная информация весьма странной по нескольким причинам. Во-первых, в США должны понимать, что завершение спецоперации на таких условиях не выполняет ни одну из двух главных поставленных перед ней (спецоперацией) целей. Во-вторых, вряд ли Украина посмела бы отклонять предложение тех, благодаря кому в принципе сохраняет возможность худо-бедно, но сопротивляться.

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В Кремле и Белом доме данные сведения уже опровергли, но как мы понимаем, никто о факте подобных переговоров, даже если они были, никогда не обмолвится. Стоит отметить, что мрачные нотки в голосах представителей коллективного Запада в отношении Украины, особенно среди военного руководства, становятся всё более частым явлением.

#сша #россия #украина #политика #боевые действия
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