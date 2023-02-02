С октября российские вооружённые силы систематически наносят удары по энергетическим объектам Украины с целью срыва поставок вооружений на фронт, а также нарушения работы украинских оборонных предприятий. Удары становятся всё более редкими и менее обширными, поэтому не приходится удивляться тому, что украинские энергетики, несмотря на острейший дефицит трансформаторов и другого оборудования, успевают латать дыры. В частности, сегодня украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что на сегодняшний день электрогенерация покрывает 80 % потребностей.
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Как сообщается, во всех областях установлены нормы потребления энергии, а наиболее тяжёлой ситуация остаётся в Одесской области.
Процент, особенно учитывая количество произведённых ракетных ударов и выведенных из строя энергообъектов, выглядит запредельно высоким, и вызывает вопросы об их (ударов) эффективности. Это, конечно, если предположить, что «Укрэнерго» говорит правду: для обратного пока не было оснований.