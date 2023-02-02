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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ продолжают охотиться на HIMARS и M270— Минобороны сообщило о поражении очередных американских РСЗО
Впрочем, видеоподтверждений опять нет.
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Из всей весьма длинной номенклатуры переданных Украине с Запада вооружений наиболее результативными, бесспорно, стали реактивные системы залпового огня HIMARS, которые заставили российское командование хорошенько напрячься, прежде чем косвенно и напрямую нивелировать их угрозу. Тем не менее, как и всё оружие из реального мира, взрываются и горят и HIMARS’ы вкупе с M270 MLRS: о поражении очередных пусковых установок данных РСЗО сегодня сообщили в Минобороны РФ.

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Как сообщает оборонное ведомство, пусковые установки данных РСЗО были уничтожены в районе города Краматорск. Фото, не говоря уже о видео, в качестве подтверждений предоставлено не было. Что, будем откровенны, весьма странно, учитывая высокую не просто военную, но и политическую важность уничтожения данных систем. Важно, впрочем, понимать, что сами пусковые установки находятся слишком далеко от мест, где могут безопасно летать дроны-разведчики, не говоря уже о военкорах и непосредственно солдатах с нашлемными камерами.

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Стоит отметить, что несмотря на заявления об уничтожении американских РСЗО, в сводках Минобороны продолжают фигурировать пункты об их использовании со стороны ВСУ. Данное обстоятельство может свидетельствовать либо о том, что российское оборонное ведомство преувеличивает масштаб поражения украинской реактивной артиллерии, либо США и союзники продолжают передавать их без включения в списки поставок. Либо и то, и другое.

#военная техника #боевые действия #himars #артиллерия #рсзо
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