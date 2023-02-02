Работы там на многие годы.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Не секрет, что со стратегией удержания каждого миллиметра территории, применяемой вооружёнными силами Украины, каждый населённый пункт на Донбассе берётся с большим трудом и разрушениями: лишь очень немногим поселениям выпадает счастье не быть стёртыми с лица земли. Поэтому очевидно, что восстановление новых территорий займёт долгие годы, и то, при условии наличия достаточного количества строительных бригад и соответствующего количества техники.

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Слухи о том, что существенную помощь в деле восстановления Донбасса России окажет Северная Корея, гуляют уже несколько месяцев, и вот, сегодня тему подняло южнокорейское издание Daily NK, по информации которого, первые строительные бригады уже готовятся к отправке в ДНР и ЛНР.

Насколько известно изданию, к строительным работам собираются привлечь несколько сотен молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет из силовых ведомств. Проще говоря, это будут не гражданские, а военные строители. Кроме того, дополняет Daily NK, в перспективе число северокорейских строителей на Донбассе может быть увеличено.

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