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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Иран официально обвинил Израиль в атаке на объект министерства обороны
Последствия для Израиля могут быть самыми катастрофическими.
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На днях на военные объекты в Иране были осуществлены беспилотные атаки. Иранские власти с самого начала заявили, что знают, что причастен к этим ударам, да и вся мировая общественность, которая в курсе, что соответствующими военными возможностями на Ближнем Востоке, помимо самого Ирана, обладает только одно государство, сразу же поняли всю серьёзность ситуации. И вот, сегодня иранские власти официально обвинили Израиль в атаке на объект иранского министерства обороны.

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Как заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани, предварительное расследование показало, что ответственность за нападение на исламскую республику несёт Израиль. В письме, направленном генсеку ООН, представитель Ирана уточняет, что такие действия нарушают международное право и должны быть осуждены, а непосредственно Тегеран имеет полное право жёстко реагировать на угрозы своей безопасности.

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Геополитические эксперты, в том числе работающие на домашнем диване, считают, что израильская выходка нацелена на то, чтобы указать Ирану «его место» в связи с активной поддержкой последнего России в её специальной военной операции. Но кто кому на самом деле укажет место, узнаем в относительно недалёком будущем. Важно понимать, что Иран — это мощное государство с развитым военно-промышленным комплексом, а также с населением и экономикой, многократно превышающей израильские показатели. И в одиночку Иерусалиму в гипотетическом вооружённом конфликте с Ираном искать, кроме вызова своей государственности, нечего.

#политика #иран #израиль
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