Подбил танк, на гражданке построил дом.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Хоть танки натовского образца по приезду на Украину и затянут в очередной раз проведение спецоперации, но чудо-оружием эта техника, как и вся ей предшествовавшая, естественно, не является. А чтобы у участников спецоперации возникло не только моральное, но и материальное желание активно истреблять готовящиеся к появлению на полях сражений «Леопарды» и «Абрамсы», представители российского бизнеса подготовили премии от 5 до 10 миллионов рублей за каждый подбитый натовский танк.

реклама

Инициатива пошла, что называется, «снизу», поэтому журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как на эту идею смотрят в руководстве страны. По словам Пескова, в Кремле к этой инициативе относятся положительно. Как отметил пресс-секретарь президента, это лишний раз свидетельствует о единении российского общества в желании помочь ходу специальной операции.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Ранее Песков заявил, что поставляемая Западом на Украину техника «горит, и будет гореть». Что, впрочем, активно подтверждается не только сводками Минобороны, но и многочисленными фото- и видеоматериалами.