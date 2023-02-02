Хоть танки натовского образца по приезду на Украину и затянут в очередной раз проведение спецоперации, но чудо-оружием эта техника, как и вся ей предшествовавшая, естественно, не является. А чтобы у участников спецоперации возникло не только моральное, но и материальное желание активно истреблять готовящиеся к появлению на полях сражений «Леопарды» и «Абрамсы», представители российского бизнеса подготовили премии от 5 до 10 миллионов рублей за каждый подбитый натовский танк.
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Инициатива пошла, что называется, «снизу», поэтому журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как на эту идею смотрят в руководстве страны. По словам Пескова, в Кремле к этой инициативе относятся положительно. Как отметил пресс-секретарь президента, это лишний раз свидетельствует о единении российского общества в желании помочь ходу специальной операции.
Ранее Песков заявил, что поставляемая Западом на Украину техника «горит, и будет гореть». Что, впрочем, активно подтверждается не только сводками Минобороны, но и многочисленными фото- и видеоматериалами.