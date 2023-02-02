Критическая ситуация, закономерно сложившаяся на фронте для вооружённых сил Украины, вынуждает западных лидеров, особенно с приставкой «экс», во всё более эмоциональном тоне призывать друг друга к экстренному наращиванию поставок Украине всех возможных систем вооружений. Особенно в этом плане отличился неровно дышащий к украинскому проекту бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сегодня в ходе своего выступления в рамках Атлантического совета чуть ли не в приказном тоне призвал США отправить украинским войскам «средства, чтобы закончить дело».
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Под этими «средствами» Джонсон подразумевает дальнобойные артиллерийские системы, танки, а также боевые самолёты. По мнению Джонсона, у Украины есть план, и ей нужно только помочь его осуществить. Проще говоря, бывший британский премьер призывает помочь Украине заново собрать вооружённые силы прямо посреди боевых действий.
Строго говоря, неясна одержимость западных политиков идеей передачи танков, самолётов, ракет большей дальности и прочих «игрушек»: на момент начала специальной операции у Украины всё это уже было — и военно-воздушные силы, и огромное количество систем ПВО, и тысячи единиц бронетехники, включая танки, и тысячи единиц артиллерии, включая РСЗО. Где это всё теперь, вопрос, ответ на который не требуется по причине его очевидности.