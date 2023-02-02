Так всё уже было. Вот, в чём главная загвоздка.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Критическая ситуация, закономерно сложившаяся на фронте для вооружённых сил Украины, вынуждает западных лидеров, особенно с приставкой «экс», во всё более эмоциональном тоне призывать друг друга к экстренному наращиванию поставок Украине всех возможных систем вооружений. Особенно в этом плане отличился неровно дышащий к украинскому проекту бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сегодня в ходе своего выступления в рамках Атлантического совета чуть ли не в приказном тоне призвал США отправить украинским войскам «средства, чтобы закончить дело».

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Под этими «средствами» Джонсон подразумевает дальнобойные артиллерийские системы, танки, а также боевые самолёты. По мнению Джонсона, у Украины есть план, и ей нужно только помочь его осуществить. Проще говоря, бывший британский премьер призывает помочь Украине заново собрать вооружённые силы прямо посреди боевых действий.

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Строго говоря, неясна одержимость западных политиков идеей передачи танков, самолётов, ракет большей дальности и прочих «игрушек»: на момент начала специальной операции у Украины всё это уже было — и военно-воздушные силы, и огромное количество систем ПВО, и тысячи единиц бронетехники, включая танки, и тысячи единиц артиллерии, включая РСЗО. Где это всё теперь, вопрос, ответ на который не требуется по причине его очевидности.