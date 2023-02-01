На сегодняшний день Украине помогает сопротивляться весь коллективный Запад. Помогают кто чем может: оружием, финансированием, предоставлением тренировочных площадок, поддерживают морально. В частности, Евросоюз не только оплачивает деятельность украинских вооружённых сил, но и напрямую участвует в их обучении, а сегодня в Брюсселе сообщили, что число подготавливаемых в ЕС бойцов ВСУ собираются удвоить, увеличив их численность с 15 тысяч до 30 тысяч.
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По всей видимости, соответствующие известия будут официально опубликованы в рамках саммита ЕС-Украина, который состоится уже 3 февраля.
Как сообщил источник иностранных СМИ, первые 15 тысяч военных будут подготовлены к концу второго квартала этого года, затем подготовку пройдут ещё 15 тысяч военных.
Важно понимать, что на сегодняшний день мы наблюдаем практически полный разгром вооружённых сил Украины, которые пытаются спешно собрать с нуля прямо посреди боевых действий. С этой целью Запад до беспрецедентного уровня нарастил поставки военной техники, а на самой Украине проходит нескончаемая мобилизация.