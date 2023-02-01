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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Вагнер» против «Моцарта»: американская ЧВК объявила о прекращении работы на Украине
Впрочем, деятельность продолжится под другим названием.
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Сегодня Энди Милберн, руководитель американской частной военной компании (ЧВК) под названием The Mozart Group, которая помимо всего прочего занималась обучением украинских кадровых военных искусству ведения боя, сообщил, что ЧВК покидает Украину. По словам Милберна, связано это с тем, что организация стала предметом судебного разбирательства, которое сильно отвлекало от обучения украинских военных.

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Полностью бросать украинских подопечных на произвол судьбы бывшие «моцартовцы» не станут: согласно намёку Милберна, та часть ЧВК, что действует на Украине, продолжит свою работу под другим названием. Иными словами, произойдёт просто смена вывески: физически никто не уходит.

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Журналисты считают, что данное известие весьма иронично, поскольку в то же время набирающая известность в мире российская ЧВК «Вагнер» успешно выполняет все поставленные перед собой задачи и с каждым днём при всеобъемлющей поддержке регулярных российских вооружённых сил всё сильнее замыкает кольцо вокруг города Артёмовск/Бахмут и занимает его окрестности.

#сша #украина #чвк "вагнер" #частные военные компании
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