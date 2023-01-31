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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Турции заявил, что страна не утвердит протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО
Господин министр иностранных дел наверняка осознаёт, что все провокации там делались специально именно с этой целью.
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Турция, будучи виртуозом фигурного сидения на двух стульях, умудряется и с Россией сохранять партнёрские отношения, и от НАТО все необходимые ей преференции получать, при этом периодически становясь для альянса большой головной болью, как это, например, происходит в вопросе дачи согласия на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Сначала Турция выдвинула политически невыполнимые для этих скандинавских стран требования о выдаче турецкому правительству людей, которых Турция считает террористами. Затем, когда в Швеции перед зданием турецкого посольства произошла вопиющая и наверняка одобренная Стокгольмом акция сожжения Корана, позиция Анкары максимально ужесточилась: теперь Швеция может даже не рассчитывать на поддержку Турции в вопросе членства в НАТО.

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А чтобы в Стокгольме об этом не забывали, сегодня турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что в шведском правительстве знают о взятых на себя перед Турцией обязательствах, без выполнения которых ратификация (утверждение) протокола по членству страны в НАТО невозможна. В нынешних же условиях, как уточнил Чавушоглу, говорить об одобрении этого документа даже не приходится.

При этом Финляндия в немилость у Турции не впала, поэтому её заявку страна, теоретически, одобрить может. Однако в НАТО и в самих потенциальных членах альянса, по словам Чавушоглу, хотят, чтобы процесс шёл параллельно.

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Важно понимать, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России появится колоссальной протяжённости граница с враждебным военно-политическим блоком. В связи с этим в Минобороны надежд на бесконечно жёсткую позицию Турции, естественно, не возлагают, и увеличивают размер армии мирного времени приблизительно в полтора раза: будут сформированы новые военные округа — Московский и Ленинградский — а в Карелии, непосредственно граничащей с Финляндией, будет наращиваться численность вооружённых сил. Десятилетия спокойной и безоблачной жизни для скандинавских стран подходят к концу исключительно по вине их же руководителей.

#россия #нато #турция #финляндия #швеция
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