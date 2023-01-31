Господин министр иностранных дел наверняка осознаёт, что все провокации там делались специально именно с этой целью.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Турция, будучи виртуозом фигурного сидения на двух стульях, умудряется и с Россией сохранять партнёрские отношения, и от НАТО все необходимые ей преференции получать, при этом периодически становясь для альянса большой головной болью, как это, например, происходит в вопросе дачи согласия на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Сначала Турция выдвинула политически невыполнимые для этих скандинавских стран требования о выдаче турецкому правительству людей, которых Турция считает террористами. Затем, когда в Швеции перед зданием турецкого посольства произошла вопиющая и наверняка одобренная Стокгольмом акция сожжения Корана, позиция Анкары максимально ужесточилась: теперь Швеция может даже не рассчитывать на поддержку Турции в вопросе членства в НАТО.

реклама

А чтобы в Стокгольме об этом не забывали, сегодня турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что в шведском правительстве знают о взятых на себя перед Турцией обязательствах, без выполнения которых ратификация (утверждение) протокола по членству страны в НАТО невозможна. В нынешних же условиях, как уточнил Чавушоглу, говорить об одобрении этого документа даже не приходится.

При этом Финляндия в немилость у Турции не впала, поэтому её заявку страна, теоретически, одобрить может. Однако в НАТО и в самих потенциальных членах альянса, по словам Чавушоглу, хотят, чтобы процесс шёл параллельно.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Важно понимать, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО у России появится колоссальной протяжённости граница с враждебным военно-политическим блоком. В связи с этим в Минобороны надежд на бесконечно жёсткую позицию Турции, естественно, не возлагают, и увеличивают размер армии мирного времени приблизительно в полтора раза: будут сформированы новые военные округа — Московский и Ленинградский — а в Карелии, непосредственно граничащей с Финляндией, будет наращиваться численность вооружённых сил. Десятилетия спокойной и безоблачной жизни для скандинавских стран подходят к концу исключительно по вине их же руководителей.