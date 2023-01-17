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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Масштабные изменения в российской армии, включая её численность, будут проходить до 2026 года включительно
Работа предстоит большая.
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Когда в России на протяжении двадцати лет массово сокращались вооружённые силы, предполагая, что все «горячие» конфликты между великими державами в дальнейшем если и будут проходить, то небольшими силами и на территориях третьих стран, никто и представить не мог, что ситуация вернётся к гонке вооружений и очередному открытому противостоянию с коллективным Западом. Но это всё же случилось, и по такому случаю в прошлом году президентом был дан указ о проведении масштабных изменений в вооружённых силах, включая их численность, дабы соответствовать вызовам современности. Сегодня же министр обороны Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ и заявил, что масштабные изменения в армии будут проводиться в течение 2023—2026 годов.

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В течение этого срока в России будут сформированы два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а количество вооружённых сил в Республике Карелия, граничащей с уже готовой к вступлению в НАТО Финляндией, будет наращиваться. Общая численность вооружённых сил увеличится до полутора миллионов военнослужащих.

Кроме того, будут созданы самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов РФ (при этом, что примечательно, конкретные новые субъекты не перечисляются, что может свидетельствовать о том, что в будущем их станет больше), будут усилены боевые составляющие ВМФ, ВКС и РВСН. Семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военном округах, а также на Северном флоте будут усилены и укомплектованы до статуса дивизий.

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По словам Шойгу, особое внимание требуется уделить обеспечению войск всеми материальными средствами, увеличению количества полигонов в военных округах и в новых субъектах РФ, а также наращиванию объёмов подготовки военных специалистов в соответствующих учебных заведениях.

#россия #боевые действия #оборона #вооруженные силы
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