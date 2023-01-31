Все они намекают на то, что передавать авиацию Франция не собирается.

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Будучи одним из крайне немногочисленных государств с развитым авиастроением, в том числе военной направленности, Франция теоретически способна передать Украине свои военные самолёты. Соответствующую тему затронули журналисты в рамках пресс-конференции президента Франции Эмманюэля Макрона в Гааге, на что глава французского государства ответил максимально уклончиво с намёком на нежелание предоставлять Украине вооружения такого рода.

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Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale.

По словам Макрона, теоретически ничто не запрещено, однако при принятии таких решений Франция будет руководствоваться тремя критериями. Во-первых, по словам Макрона, это непосредственно полезность передаваемых вооружений для Украины — например, в плане времени, требуемого на обучение экипажей.

Во-вторых, вооружения должны поставляться исходя из идеи защиты Украины и недопущения эскалации. Передаваемое оружие, уточняет Макрон, не должно использоваться для нанесения ударов по территории России [прим. ред.: очевидно, Макрон имеет в виду международно признанную территорию России]. Наконец, третий критерий — это чтобы такие поставки не ослабляли обороноспособность самой Франции.

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Как отметил Макрон, поставка «лёгких танков» AMX-10RC соответствует всем трём критериям. И именно исходя из этих критериев будут приниматься решения о дальнейшей военной помощи Украине.