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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Исследование: к концу 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатров выросло и вернулось на уровень показателей начала года
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Международное маркетинговое агентство GfK провело исследование, посвящённое российским онлайн-кинотеатрам. Исследовательской компании удалось установить, что к концу 2022 года число подписчиков подобных сервисов выросло и даже вернулось на уровень показателей начала года.

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По результатам исследования стало известно, что подписку оформили 46 % жителей российских городов, платную подписку — 31 %. Это данные на конец года, а в первом квартале их было 46 % и 30 % соответственно.

В отношении лидеров рынка всё предельно понятно и ожидаемо: «Кинопоиск» продолжает занимать первое место, поскольку на конец года сервисом пользовались 17,8 % жителей городов в возрасте 16-55 лет, вносили деньги за подписку 13,1 % из всех опрошенных. Второе и третье место занимают сервисы ivi (10 % и 6,1 % платных) и Wink (8,3 % и 6,2 %). В топ-5 также вошли Okko (6,2 %, 3,2 %) и Kion (5,8 % и 3,4 %).

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Ещё благодаря работе маркетингового агентства GfK удалось установить, что в четвёртом квартале 2022 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров росла среди горожан в 16–24 лет. Наибольший процент молодой аудитории имеется у «Кинопоиска». А самая зрелая аудитория у Wink — он популярен среди пользователей 25–55 лет. Ivi и Оkko чаще всего пользуются жители городов в возрасте 25–44 лет.

#кино
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