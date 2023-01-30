Почему британцев о последствиях последствий не предупредил, а, Борис?

Не секрет, что до начала специальной военной операции на территории Украины президент России встречался со всеми руководителями политически влиятельных государств мира. Очевидно также, что в ходе этих встреч стороны обсуждали в том числе грядущие тогда события переломного для мира характера, а также последствия от начала этих событий. В частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph заявил, что предупреждал Владимира Путина о последствиях ввода российских войск на территорию Украины.

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По словам Джонсона, он предупреждал Путина о том, что коллективный Запад введёт ещё более «жёсткие санкции» против России, будет поддерживать Украину, а также расширит присутствие НАТО у границ РФ.

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Знал ли Борис Джонсон о том, что последствия от «последствий» бумерангом ударят по европейским экономикам, поставив их на грань если не коллапса, то как минимум деиндустриализации — проще говоря, возымев обратный от желаемого эффект — неизвестно. Вообще, заявления европейских лидеров всё больше и больше отрываются от реальности, и неизвестно, когда там наступит просветление касательно своей позиции по вопросу российско-украинского конфликта.