Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что предупреждал Путина о последствиях начала спецоперации
Почему британцев о последствиях последствий не предупредил, а, Борис?
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Не секрет, что до начала специальной военной операции на территории Украины президент России встречался со всеми руководителями политически влиятельных государств мира. Очевидно также, что в ходе этих встреч стороны обсуждали в том числе грядущие тогда события переломного для мира характера, а также последствия от начала этих событий. В частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph заявил, что предупреждал Владимира Путина о последствиях ввода российских войск на территорию Украины.

реклама

По словам Джонсона, он предупреждал Путина о том, что коллективный Запад введёт ещё более «жёсткие санкции» против России, будет поддерживать Украину, а также расширит присутствие НАТО у границ РФ.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Знал ли Борис Джонсон о том, что последствия от «последствий» бумерангом ударят по европейским экономикам, поставив их на грань если не коллапса, то как минимум деиндустриализации — проще говоря, возымев обратный от желаемого эффект — неизвестно. Вообще, заявления европейских лидеров всё больше и больше отрываются от реальности, и неизвестно, когда там наступит просветление касательно своей позиции по вопросу российско-украинского конфликта.

#россия #политика #великобритания #англия
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

На Западе сомневаются в реалистичности сценария вступления Украины в ЕС в течение двух лет
В МИД РФ назвали бессмысленными разговоры с Западом по украинскому вопросу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15
57
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
267
ЧВК «Вагнер» против полка «Азов» – в сражении за Артёмовск сойдутся лучшие бойцы Украины и РФ
46
Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
81
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
60
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
11
Steam Awards 2022: лучшие игры прошлого года по версии пользователей платформы Steam
3
Destroy All Humans! 2 - Reprobed: инопланетное нашествие
+
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
5
Обзор аккумуляторной машинки для стрижки волос VGR Voyager V-919
9

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:00
Альтернативная история от укробота.
Зюганов обещает сжечь все немецкие Leopard 2, как в ВОВ были сожжены Тигры под Прохоровкой
32Влад32
17:00
Ты это о чем?
Зюганов обещает сжечь все немецкие Leopard 2, как в ВОВ были сожжены Тигры под Прохоровкой
Вова Вогонь
17:00
а то что? в обморок упадешь как псих Nutty8527
На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
grom9000
17:00
Кстати выложи тут в каком телевизионном стандарте прописан диапазон 16-235. Если снова не выложишь, значит ты опять наврал ))))
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
Amd88
16:59
Это всё излишняя, для любого шестиядерника или даже восьми, больше пяти трубок не нужно.
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
Ник Хобо
16:59
Да, так и есть, никаких платных лутбоксов. Пользователи будут только покупать внутриигровую валюту, а вот на нее можно приобретать лутбоксы.
Electronic Arts опровергла информацию о платных лутбоксах в Skate
help
16:58
не говори гоп...
На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
Nutty8527
16:58
Да-да, пакет с российским биомусором... Туда вам и дорога... Успешной "утилизации биологических отходов"...
На Западе считают, что в конфликте на Украине время на стороне России - Wall Street Journal
help
16:57
пропаганда выгодный бизнес...
Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что предупреждал Путина о последствиях начала спецоперации
help
16:57
я сколько живу подобный треп слышу... а воз и ныне там...
Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что предупреждал Путина о последствиях начала спецоперации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем