Вынужденная мера, так сказать.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что предложения Совета федерации разрешить прокат в РФ иностранного кино без согласия правообладателей могут реализовать в расширенном варианте, поскольку в Минюсте считают нужным ввести подобную практику в том числе и в отношении онлайн-кинотеатров.

реклама

Онлайн-кинотеатры весь прошлый год выступали против идеи принудительного лицензирования контента, поскольку отказывались ухудшать положение в отношениях с иностранными правообладателями. К настоящему моменту можно говорить о том, что проблемы с лицензированием нового контента и продлением лицензий на ранее выпущенный материал у всех онлайн-кинотеатров только обострились. Но и принудительное лицензирование нельзя назвать единственно верным решением, поскольку её не поддерживают Минэкономики, Минкульт, да и большинство обычных кинотеатров.

В письме Минюста по поводу введения принудительной лицензии в области офлайн-проката фильмов речь пока идёт о проекте постановления, который подготовил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков.

Что до распространения практики принудительного лицензирования на онлайн-кинотеатры, то здесь представители отрасли до сих пор убеждены, что подобные инициативы могут стать причинами для новых санкций со стороны зарубежных правообладателей.

«Они уничтожают экспортный потенциал всей отечественной интеллектуальной собственности — от кино и музыки до патентов и софта»,— заявил ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает идею Совфеда, но крупные сети, в том числе объединенная сеть «Формула кино» и «Синема парк», считают, что рынок может обойтись без подобной меры, поскольку «для цивилизованного пути развития есть предпосылки, при условии что государство готово поддерживать кинопроизводителей и субсидировать кинотеатры».

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Издание «Коммерсантъ» также сообщает со ссылкой на слова зампреда комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолия Семёнова, что Минюст «рационально указывает, что "культура отмены" авторских прав ударила по всем видам объектов, а не только по кино». С этой точки зрения, убеждён эксперт, логичен принятый в Республике Беларусь закон об ограничении права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из недружественных стран в обмен на выплаты.