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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Минюст предлагает разрешить принудительное лицензирование контента для онлайн-кинотеатров
Вынужденная мера, так сказать.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что предложения Совета федерации разрешить прокат в РФ иностранного кино без согласия правообладателей могут реализовать в расширенном варианте, поскольку в Минюсте считают нужным ввести подобную практику в том числе и в отношении онлайн-кинотеатров.

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Онлайн-кинотеатры весь прошлый год выступали против идеи принудительного лицензирования контента, поскольку отказывались ухудшать положение в отношениях с иностранными правообладателями. К настоящему моменту можно говорить о том, что проблемы с лицензированием нового контента и продлением лицензий на ранее выпущенный материал у всех онлайн-кинотеатров только обострились. Но и принудительное лицензирование нельзя назвать единственно верным решением, поскольку её не поддерживают Минэкономики, Минкульт, да и большинство обычных кинотеатров.

В письме Минюста по поводу введения принудительной лицензии в области офлайн-проката фильмов речь пока идёт о проекте постановления, который подготовил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков.

Что до распространения практики принудительного лицензирования на онлайн-кинотеатры, то здесь представители отрасли до сих пор убеждены, что подобные инициативы могут стать причинами для новых санкций со стороны зарубежных правообладателей.

«Они уничтожают экспортный потенциал всей отечественной интеллектуальной собственности — от кино и музыки до патентов и софта»,— заявил ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает идею Совфеда, но крупные сети, в том числе объединенная сеть «Формула кино» и «Синема парк», считают, что рынок может обойтись без подобной меры, поскольку «для цивилизованного пути развития есть предпосылки, при условии что государство готово поддерживать кинопроизводителей и субсидировать кинотеатры».

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Издание «Коммерсантъ» также сообщает со ссылкой на слова зампреда комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолия Семёнова, что Минюст «рационально указывает, что "культура отмены" авторских прав ударила по всем видам объектов, а не только по кино». С этой точки зрения, убеждён эксперт, логичен принятый в Республике Беларусь закон об ограничении права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из недружественных стран в обмен на выплаты.

#отечественное по #принудительное лицензирование
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