Удивительный человек. Ведь делает всё ровно противоположное.

Поведение отдельных лидеров западных государств всё чаще напоминает определённые расстройства: с одной стороны, они делают всё возможное, чтобы привести войну на порог своего дома, передавая оружие Украине и вынуждая Россию наращивать эскалацию в ответ, а с другой стороны, заявляют о недопустимости перерастания пока ещё удерживаемого на территории Украины конфликта в полноценную войну НАТО с Россией. Соответствующим заявлением поделился сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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По его словам, недопущение эскалации конфликта до столкновения России и НАТО является как его личной целью, так и целью всего правительства Германии. Как отметил Шольц, ни одна страна НАТО напрямую не участвует в этом конфликте, и участвовать не будет.

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Примечательно, что, по словам Шольца, соответствующую позицию разделяет и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая несколькими днями ранее заявила о ведении Европой войны против России. Впоследствии в МИД ФРГ пояснили, что госпожа Бербок имела в виду единство Европы против «агрессии России в отношении Украины», но осадок, особенно после декабрьских заявлений Ангелы Меркель и Франсуа Олланда относительно минских соглашений, остался.