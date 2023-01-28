Слишком удачно для совпадения, не так ли?

Говорят, что если совпадения слишком удачны, чтобы в них поверить, то, скорее всего, мы имеем дело не с совпадениями, а с закономерностями. Вот и в отношении богохульных деяний в Швеции, в рамках которых у турецкого посольства сжигались копии священного для всех мусульман Корана, и итогом которых стало заявление оскорбившейся Турции о том, что Швеция больше может не надеяться на поддержку Анкары в вопросе вступления Стокгольма в НАТО, кажется, что всё это — хорошо спланированная акция.

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Уверенности данной мысли придаёт и то, что сегодня министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил о постановке «на паузу» процесса вступления страны в НАТО. По словам Бильстрема, произошедшие недавно события, мягко говоря, не облегчили переговорный процесс с Турцией касательно согласия последней на вступление Швеции в Североатлантический альянс.

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Бытует мнение, что если всё это не санкционированная правительством Швеции акция, то как минимум инициатива шведской оппозиции, которую отнюдь не радует мысль о том, что Стокгольм станет одной из целей для российских сил ядерного сдерживания вкупе с окончанием десятилетий безбедной и безмятежной жизни.