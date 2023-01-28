Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили об ускоренных переговорах с Западом о поставках авиации и ракет повышенной дальности
Чего мелочиться? Сразу о поставках ядерных бомб переговаривайтесь.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Одержимость, с которой киевские власти требуют от своих западных спонсоров всё новое и новое оружие, да побыстрее, уже давно перешла все мыслимые границы. Вот и сегодня из украинской столицы донеслись заявления, к которым нужно относиться соответствующим образом: как сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, страна в ускоренном режиме ведёт переговоры с Западом на предмет поставок авиации и дальнобойных ракет.

реклама

По словам Подоляка, партнёры Украины понимают, что данные вооружения стране необходимы, а соответствующие документы могут быть подписаны уже в «короткое время». Кроме того, Подоляк отметил, что украинские власти должны в ежедневном формате рассказывать о необходимости поставок соответствующих видов вооружений.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Если с поставляемой авиацией всё понятно — её судьба будет такой же, как у сотен сбитых в ходе специальной операции «бортов» украинских ВВС, то вот ракеты большой дальности могут стать проблемой и привести к необходимости отодвигать цепочки снабжения участвующих в СВО группировок дальше от фронта. По этой причине российская сторона ещё в прошлом году предупредила, что передача Украине ракет высокой дальности — это граница, при пересечении которой Россия будет считать поставщиков таких систем вооружений непосредственной стороной конфликта со всеми вытекающими из этого последствиями. Перейдут ли в НАТО и эту «красную линию», покажет только время.

#россия #украина #нато #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В КНДР уверены, что российская армия «сожжёт дотла» поставляемое на Украину с Запада оружие
Бразилия отказалась передавать Германии танковые снаряды для Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
140
Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
22
Xbox опускается на самое дно
18
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
62
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
25
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
34
О прошлом и будущем твердотельных накопителей (SSD)
14
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
42

Сейчас обсуждают

Versuz
15:08
Надо быть сильно альтернативно одаренным чтобы взять прямой контакт да еще и с таким огромным расстояним между трубками под рязань, да ещё и по этому статью написать...
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить
3000kyky Sakh
15:00
Когда НВидиа ушла из России, потеряла меньше 2% прибыли. Так-что убеждайте себя и дальше в покупательной способности.
Атака российского Крыма может "завершить" такие проекты, как США и Украина
Nikos Konstantinov
15:00
Сначала воров из государства своего уберите, а то такое чувство что вы токо за карман Путина сражаетесь
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
Nutty8052
14:59
События происходят в Украине, или пидорашковские сми лучше осведомлены? Значит пруфов нет, опять пи**еж...
Депутат украинской Верховной рады просит отвести бригаду в тыл из-за больших потерь
Vlad Rekeci
14:59
😀
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
Мимокрокодил
14:58
Бедолага, а что-нить иное, вместо кукарекания, можешь?
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
Waramagedon
14:57
kuda deli 2500 ukrainskix tankov?
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
3000kyky Sakh
14:57
Все твое понимание о чем пишешь в этом посте. Лол. Иди в школу, в общем. Начни с ввп, потом ввп ппс, потом в своих-же сми найди уровень жизни в России. Электронику уровня России даже в Украине произв...
Атака российского Крыма может "завершить" такие проекты, как США и Украина
Waramagedon
14:56
uze ne pomozet, tolko voennye administracii RF
Зеленский: Украине нужно 300-500 танков для контрнаступления
Юрий Полкунов
14:55
Начинай)) Ваша злость мне прям бальзам на душу)
На Украину едут новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" - охотники за ракетами HIMARS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем