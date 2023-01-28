Одержимость, с которой киевские власти требуют от своих западных спонсоров всё новое и новое оружие, да побыстрее, уже давно перешла все мыслимые границы. Вот и сегодня из украинской столицы донеслись заявления, к которым нужно относиться соответствующим образом: как сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, страна в ускоренном режиме ведёт переговоры с Западом на предмет поставок авиации и дальнобойных ракет.
реклама
По словам Подоляка, партнёры Украины понимают, что данные вооружения стране необходимы, а соответствующие документы могут быть подписаны уже в «короткое время». Кроме того, Подоляк отметил, что украинские власти должны в ежедневном формате рассказывать о необходимости поставок соответствующих видов вооружений.
Если с поставляемой авиацией всё понятно — её судьба будет такой же, как у сотен сбитых в ходе специальной операции «бортов» украинских ВВС, то вот ракеты большой дальности могут стать проблемой и привести к необходимости отодвигать цепочки снабжения участвующих в СВО группировок дальше от фронта. По этой причине российская сторона ещё в прошлом году предупредила, что передача Украине ракет высокой дальности — это граница, при пересечении которой Россия будет считать поставщиков таких систем вооружений непосредственной стороной конфликта со всеми вытекающими из этого последствиями. Перейдут ли в НАТО и эту «красную линию», покажет только время.