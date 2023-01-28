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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Бразилия отказалась передавать Германии танковые снаряды для Украины
Странную немецкое руководство нарисовало схему. Интересно, зачем.
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Западный мир, а также те центрально- и восточноевропейские государства, которые по какой-то неведомой причине себя к нему причисляют, оказывают коллективную поддержку Украине как в финансовом, так и в военном плане: недавно в негативном смысле отличилась Германия, которая под колоссальным давлением всё же решилась на поставку танков Leopard 2 на Украину. Теперь выясняется, что параллельно немецкое правительство пыталось приобрести в Бразилии партию танковых снарядов для Leopard 1.

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Как передаёт бразильская газета Folha de S.Paulo, соответствующий запрос с немецкой стороны поступил ещё в середине этого месяца, а 20 января действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва его отклонил.

Согласно сведениям журналистов газеты, формально Германия попросила эти снаряды для себя, но Лула да Силва предположил, что немецкая сторона отправит их на Украину, и, решив «не провоцировать русских», отказал.

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Бразилия занимает в российско-украинском конфликте взвешенную позицию: ни территориальных изменений не признаёт, ни одну из сторон в военном смысле не поддерживает. Причин на то несколько: во-первых, Бразилия имеет счастье проводить максимально возможную в её положении суверенную политику, а во-вторых, является членом набирающей всё больше влияния и привлекательности группы БРИКС, в которую также входит и Россия.

#россия #украина #политика #германия #бразилия
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