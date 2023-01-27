Производство снарядов наоборот увеличилось от нескольких раз до нескольких порядков в зависимости от их типов.

По трудно объяснимым причинам, которые ни в коей мере не подтверждаются статистикой и результатами на фронте, западные и вторящие им украинские СМИ с активностью, достойной лучшего применения, надрывно рапортуют о том, что у российских войск заканчиваются то патроны, то снаряды, то танки, то ракеты, то вообще всё подряд. Представители российской власти уже устали опровергать эти «вбросы», ну а сегодня к теме подключился глава объединяющей отечественные оборонные и не только заводы госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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По словам Чемезова, в ходе спецоперации и вправду расходуется огромное количество боеприпасов всех типов, однако разговоры о снарядном голоде в России — это «полная ерунда». Более того, как отметил глава «Ростеха», корпорация по заказу Министерства обороны нарастила выпуск боеприпасов и вооружений: в зависимости от конкретных типов объём их выпуска увеличился от нескольких раз до нескольких порядков.

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Учитывая, что, согласно заявлению руководства российского Генерального штаба, специальная операция является самым масштабным конфликтом за всю современную историю России, то удивляться огромному расходу боеприпасов и необходимости многократного увеличения их производства не приходится.