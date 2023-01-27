По трудно объяснимым причинам, которые ни в коей мере не подтверждаются статистикой и результатами на фронте, западные и вторящие им украинские СМИ с активностью, достойной лучшего применения, надрывно рапортуют о том, что у российских войск заканчиваются то патроны, то снаряды, то танки, то ракеты, то вообще всё подряд. Представители российской власти уже устали опровергать эти «вбросы», ну а сегодня к теме подключился глава объединяющей отечественные оборонные и не только заводы госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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По словам Чемезова, в ходе спецоперации и вправду расходуется огромное количество боеприпасов всех типов, однако разговоры о снарядном голоде в России — это «полная ерунда». Более того, как отметил глава «Ростеха», корпорация по заказу Министерства обороны нарастила выпуск боеприпасов и вооружений: в зависимости от конкретных типов объём их выпуска увеличился от нескольких раз до нескольких порядков.
Учитывая, что, согласно заявлению руководства российского Генерального штаба, специальная операция является самым масштабным конфликтом за всю современную историю России, то удивляться огромному расходу боеприпасов и необходимости многократного увеличения их производства не приходится.