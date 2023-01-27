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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны РФ не подтвердили применение «Кинжалов» в ходе массированного ракетного удара 26 января
Зато объяснили, зачем этот удар осуществлялся.
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Вчера, 26 января, с ночи и до обеда российские вооружённые силы наносили ракетный и беспилотный удар по энергетическим объектам на территории Украины. После окончания удара главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в его ходе Россия применила две гиперзвуковых ракеты «Кинжал», но не уточнил, по каким целям эти «Кинжалы» отработали. Сегодня же стало известно, что Залужный, мягко говоря, преувеличил серьёзность вчерашнего обстрела: в своей регулярной сводке Минобороны России подтвердило факт осуществления удара, но ни словом не обмолвилось о применении «Кинжалов».

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Как пояснили в МО РФ, целью ракетного удара были объекты системы энергетики, обеспечивавшие работу транспортной системы и оборонно-промышленного комплекса Украины. В результате успешного удара, в ходе которого, как заверяет Минобороны, были поражены «все назначенные объекты», были сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, а также нарушена работа предприятий по ремонту повреждённой техники вооружённых сил Украины.

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Можно, конечно, сказать, что МО РФ просто не стало упоминать «Кинжалы» в сводке, однако в прошлом, когда эти системы действительно применялись, данные факты попадали в сводку по причине их важности.

#оружие #боевые действия #гиперзвуковое оружие #кинжал
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