Было или нет, узнаем из завтрашней сводки МО РФ. И то не факт.

В ходе специальной военной операции Россия несколько раз, число которых можно пересчитать по пальцам одной руки, применяла гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал». В последний раз, согласно имеющимся данным, «Кинжалы» в рамках СВО применялись летом, и с тех пор про данные системы вооружений, казалось, забыли. Но, по всей видимости, сегодня гиперзвук вновь поразил цели на территории Украины: по крайней мере, о том, что ВКС России сегодня в рамках массированного ракетного удара применили два «Кинжала» с истребителей-перехватчиков МиГ-31К, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

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По каким объектам отработали «Кинжалы», не уточняется. Зато в генштабе ВСУ в очередной раз заявили, что удалось сбить практически все ракеты, участвовавшие в сегодняшнем ударе по украинским объектам. Почему арифметика генштаба ВСУ никогда не соответствует реальности «на земле», вопрос уже давно открытый, так что не удивимся, если и несбиваемые «Кинжалы» тоже оказались «сбиты».

Вместе с тем Залужный заявил, что российское командование стало применять новую тактику: перед ракетным ударом запускаются ударные беспилотники, которые истощают и «прощупывают» систему противовоздушной обороны, дабы минимизировать потери среди дорогостоящих крылатых ракет.

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Действительно ли сегодня применялись «Кинжалы», узнаем из завтрашней сводки Минобороны РФ.