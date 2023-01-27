Сегодня поздним утром пользователи Рунета, ссылаясь на реестр заблокированных сайтов, сообщили, что Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам американских специальных служб — Центральнго разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР). На тот момент было непонятно, с чем мы имеем дело — с ошибкой или целенаправленным действием — но спустя несколько часов Роскомнадзор подтвердил информацию и заявил, что блокировка данных ресурсов осуществлена вследствие распространения на них «недостоверной информации».
реклама
Ситуация тревожная, с какой стороны на неё ни смотреть. С одной стороны, перед нами прямое обвинение интернет-сайтов американских специальных служб во лжи. С другой, «недостоверной информацией» может быть просто то, что недопустимо выкладывать во всеобщий доступ, и в таком случае к деятельности обеих «сторон конфликта» должны возникнуть вопросы.