Да мы уже поняли. Поняли, что договоры с вами не стоят бумаги, на которой они написаны.

За последние пару месяцев сразу несколько бывших глав западных государств прокомментировали минские соглашения так называемый нормандский формат урегулирования конфликта на Украине. Сначала на эту тему высказалась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявившая, что минские соглашения никто выполнять не планировал, а подписывались они исключительно с той целью, чтобы выиграть время и снарядить украинские вооружённые силы для дальнейшего силового решения донбасского вопроса. Чуть погодя эту мысль повторил экс-президент Франции Франсуа Олланд, и вот, теперь о минских соглашениях в частности и о нормандском формате в целом высказался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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По словам Джонсона, нормандский формат был «дипломатической имитацией» в ходе которой ничего не удалось добиться. Безусловно, Джонсон называет нормандский формат имитацией в своём восприятии смысла этих встреч и соглашений, которые явно не совпадали со смыслами, озвучиваемыми российской стороной, но в любом случае, подобные «каминг-ауты» европейских политиков высшего уровня о многом говорят касательно подписываемых с ними договоров. И видеть это должен весь остальной мир.

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В нормандском формате участвовали Украина, Россия, Франция и Германия. Именно в этом формате были сформулированы так называемые минские соглашения, по которым должно было произойти мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Но, увы, Франция и Германия не стали выполнять взятые на себя обязательства и оказывать давление на Украину, которая сразу же начала саботировать подписанный договор. В результате мы пришли к тому, с чем имеем дело сегодня.