За последние пару месяцев сразу несколько бывших глав западных государств прокомментировали минские соглашения так называемый нормандский формат урегулирования конфликта на Украине. Сначала на эту тему высказалась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявившая, что минские соглашения никто выполнять не планировал, а подписывались они исключительно с той целью, чтобы выиграть время и снарядить украинские вооружённые силы для дальнейшего силового решения донбасского вопроса. Чуть погодя эту мысль повторил экс-президент Франции Франсуа Олланд, и вот, теперь о минских соглашениях в частности и о нормандском формате в целом высказался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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По словам Джонсона, нормандский формат был «дипломатической имитацией» в ходе которой ничего не удалось добиться. Безусловно, Джонсон называет нормандский формат имитацией в своём восприятии смысла этих встреч и соглашений, которые явно не совпадали со смыслами, озвучиваемыми российской стороной, но в любом случае, подобные «каминг-ауты» европейских политиков высшего уровня о многом говорят касательно подписываемых с ними договоров. И видеть это должен весь остальной мир.
В нормандском формате участвовали Украина, Россия, Франция и Германия. Именно в этом формате были сформулированы так называемые минские соглашения, по которым должно было произойти мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Но, увы, Франция и Германия не стали выполнять взятые на себя обязательства и оказывать давление на Украину, которая сразу же начала саботировать подписанный договор. В результате мы пришли к тому, с чем имеем дело сегодня.