Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Борис Джонсон назвал нормандский формат «дипломатической имитацией»
Да мы уже поняли. Поняли, что договоры с вами не стоят бумаги, на которой они написаны.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

За последние пару месяцев сразу несколько бывших глав западных государств прокомментировали минские соглашения так называемый нормандский формат урегулирования конфликта на Украине. Сначала на эту тему высказалась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявившая, что минские соглашения никто выполнять не планировал, а подписывались они исключительно с той целью, чтобы выиграть время и снарядить украинские вооружённые силы для дальнейшего силового решения донбасского вопроса. Чуть погодя эту мысль повторил экс-президент Франции Франсуа Олланд, и вот, теперь о минских соглашениях в частности и о нормандском формате в целом высказался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

реклама

По словам Джонсона, нормандский формат был «дипломатической имитацией» в ходе которой ничего не удалось добиться. Безусловно, Джонсон называет нормандский формат имитацией в своём восприятии смысла этих встреч и соглашений, которые явно не совпадали со смыслами, озвучиваемыми российской стороной, но в любом случае, подобные «каминг-ауты» европейских политиков высшего уровня о многом говорят касательно подписываемых с ними договоров. И видеть это должен весь остальной мир.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В нормандском формате участвовали Украина, Россия, Франция и Германия. Именно в этом формате были сформулированы так называемые минские соглашения, по которым должно было произойти мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Но, увы, Франция и Германия не стали выполнять взятые на себя обязательства и оказывать давление на Украину, которая сразу же начала саботировать подписанный договор. В результате мы пришли к тому, с чем имеем дело сегодня.

#политика #великобритания #англия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США допустили смягчение антироссийских санкций, но условия остаются неприемлемыми для РФ
СМИ: США оказывают на Турцию давление, требуя прекратить принимать российские самолёты Boeing и Airbus в своих аэропортах
В оборонном комитете Госдумы не видят необходимости в смене статуса СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
76
ДНК выявила «строгий» кровосмесительный обычай эгейской цивилизации
6
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
62
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
129
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
28
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
38
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
115
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
138
Лучшие видеокарты для майнинга в 2023 г.: обзор, оценка производительности и эффективности
10
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
224

Сейчас обсуждают

Показывал 3_14sUn
22:30
Как и у тебя. На первый взгляд, price cap, механизм потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, работает, превосходя все ожидания. Дефицита нефти, которого многие опасались, не наблюда...
Отгрузка нефти в балтийских портах выросла на 50%, большинство танкеров идут в Индию
HertZ
22:27
Заголовок, как обычно, дебильный. Сравнивать NTFS и ReFS - это как сравнивать апельсины с яблоками.
NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
Xardazzz
22:25
а как же Роуэн Аткинсон?
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
Дмитрий Юфа
22:24
У русни подгорает и это хорошо :)
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
JM+
22:22
Они уничтожали танки производства 50-х годов. Не намного сложнее, чем воевать с пастухами.
Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
Дмитрий
22:18
да11.самому можно указать только какому процессу использовать мелкие ядра. А так крупные будут юзаны только тем что на переднем плане на экране
Включение DirectStorage в Forspoken снизило средний FPS на 10% в системе на базе GeForce RTX 4090
Nutty8052
22:18
В подтверждение своих слов приводить слова террориста и психопата... как-то слабовато даже для столь слабоумных...
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
AlexiL
22:18
У русских надежда на амеров... Сказал человек, чья страна и недели не сможет продержаться без их помощи ))
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
Серегарус
22:18
на киберспорт может и не повлияло, но сильно повлияло на доходы близзард с "жирного" китайского рынка
Закрытие проектов Blizzard в Китае не повлияло на киберспорт
Опричник
22:17
МИ-26, грузоподъёмность - 20 тонн. Эксплуатируется с 80-х годов.
Вертолет Sikorsky CH-53K King Stallion успешно поднял груз в 10 тонн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем