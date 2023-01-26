Несмотря на то, что турецкое руководство якобы старается сохранять дружественные отношения с Россией, параллельно Турция оттачивает мастерство синхронного сидения на двух стульях. В частности, как сообщает издание Anadolu, турецкая компания Karpowership подписала с украинской национальной компанией АО «Энергетическая компания Украины» меморандум на поставку плавучих электростанций.
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Сообщается, что мощность этих плавучих электростанций составит 500 мегаватт (без пояснений, суммарно или на каждую станцию по отдельности), что позволит обеспечить потребности одного миллиона домохозяйств в электроэнергии — по сути нескольких сравнительно крупных городов или же даже целых регионов.
Согласно меморандуму, в качестве одного из решений рассматривается размещение электростанций в молдавских и румынских портах с подачей вырабатываемой ими электроэнергии через электрические сети этих стран уже в украинскую распределительную сеть.
Как данные планы могут соседствовать со систематическими ударами ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры, вопрос открытый. Впрочем, меморандум не является синонимом договора, так что «сделка» ещё вполне может и сорваться.