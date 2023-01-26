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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Турция передаст Украине плавучие электростанции, способные запитать целые города
Пока что это только меморандум. Да и то — между компаниями.
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Несмотря на то, что турецкое руководство якобы старается сохранять дружественные отношения с Россией, параллельно Турция оттачивает мастерство синхронного сидения на двух стульях. В частности, как сообщает издание Anadolu, турецкая компания Karpowership подписала с украинской национальной компанией АО «Энергетическая компания Украины» меморандум на поставку плавучих электростанций.

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Сообщается, что мощность этих плавучих электростанций составит 500 мегаватт (без пояснений, суммарно или на каждую станцию по отдельности), что позволит обеспечить потребности одного миллиона домохозяйств в электроэнергии — по сути нескольких сравнительно крупных городов или же даже целых регионов.

Согласно меморандуму, в качестве одного из решений рассматривается размещение электростанций в молдавских и румынских портах с подачей вырабатываемой ими электроэнергии через электрические сети этих стран уже в украинскую распределительную сеть.

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Как данные планы могут соседствовать со систематическими ударами ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры, вопрос открытый. Впрочем, меморандум не является синонимом договора, так что «сделка» ещё вполне может и сорваться.

#украина #энергетика #турция
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