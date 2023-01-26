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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В оборонном комитете Госдумы не видят необходимости в смене статуса СВО
Всё это уже формальности.
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Когда осенью прошлого года в России была объявлена частичная мобилизация, многие горячие головы предположили, что итогом призыва и дополнительного обучения резервистов станет преобразование статуса специальной военной операции (СВО) в нечто более серьёзное и масштабное, например, в контр-террористическую операцию (КТО) или же даже в юридически полноценную войну.

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По итогу смены статуса не произошло, но на самом деле, всё это формальности, которые не имеют большого смысла: хоть статус боевых действий не меняется, при этом сами боевые действия сегодня в корне отличаются от того, что происходило вплоть до октября прошлого года. В частности, ВС РФ осуществляют действия, которые ранее считали недопустимыми — например, наносят удары по объектам энергетики — да и масштаб конфликта на фоне бесконечной его поддержки со стороны коллективного Запада уже расширился практически до настоящей войны.

Сегодня депутат Госдумы Михаил Шеремет на фоне продолжающейся эскалации конфликта предложил сменить статус операции, дабы юридически иметь возможность переключить экономику страны на военные рельсы. В думском комитете по обороне на этот призыв ответили отрицательно: как заявил глава комитета генерал-полковник Андрей Картаполов, необходимости в смене статуса СВО сегодня нет.

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По словам Картаполова, поставки вооружений из третьих стран — не повод объявлять этим странам войну. Россия не делала этого прежде, не станет делать и сейчас. Кроме того, в своё время Россия/СССР также поставляла другим странам вооружения, помогавшие армиям этих стран сопротивляться западным интервенциям. Без внимания, естественно, передачу оружия Украине в России не оставят: как уточнил Картаполов, «мы видим, запомним и найдём ответы на эти недружелюбные действия».

#россия #политика #боевые действия
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