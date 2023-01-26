Всё это уже формальности.

Когда осенью прошлого года в России была объявлена частичная мобилизация, многие горячие головы предположили, что итогом призыва и дополнительного обучения резервистов станет преобразование статуса специальной военной операции (СВО) в нечто более серьёзное и масштабное, например, в контр-террористическую операцию (КТО) или же даже в юридически полноценную войну.

реклама

По итогу смены статуса не произошло, но на самом деле, всё это формальности, которые не имеют большого смысла: хоть статус боевых действий не меняется, при этом сами боевые действия сегодня в корне отличаются от того, что происходило вплоть до октября прошлого года. В частности, ВС РФ осуществляют действия, которые ранее считали недопустимыми — например, наносят удары по объектам энергетики — да и масштаб конфликта на фоне бесконечной его поддержки со стороны коллективного Запада уже расширился практически до настоящей войны.

Сегодня депутат Госдумы Михаил Шеремет на фоне продолжающейся эскалации конфликта предложил сменить статус операции, дабы юридически иметь возможность переключить экономику страны на военные рельсы. В думском комитете по обороне на этот призыв ответили отрицательно: как заявил глава комитета генерал-полковник Андрей Картаполов, необходимости в смене статуса СВО сегодня нет.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

По словам Картаполова, поставки вооружений из третьих стран — не повод объявлять этим странам войну. Россия не делала этого прежде, не станет делать и сейчас. Кроме того, в своё время Россия/СССР также поставляла другим странам вооружения, помогавшие армиям этих стран сопротивляться западным интервенциям. Без внимания, естественно, передачу оружия Украине в России не оставят: как уточнил Картаполов, «мы видим, запомним и найдём ответы на эти недружелюбные действия».