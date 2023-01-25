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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден: пересмотр отношения США к поставкам «Абрамсов» на Украину связан с «изменением ситуации на земле»
Ситуация и впрямь изменилась. Правда, не в той форме, в которой пытаются убедить западного обывателя.
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Пару часов назад это случилось: Соединённые Штаты предсказуемо согласились передать Украине пусть пока и тридцать один, но всё же танк M1 Abrams. Ранее представители американского военного руководства заявляли, что смысла в таком действии нет, что у Украины отсутствуют компетенции в работе с данной техникой и в её обслуживании, и что «Абрамсы» непомерно дороги и прихотливы в использовании. Что же послужило причиной для столь резкого изменения позиции США? Ответ на данный вопрос дал сам президент США Джо Байден.

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По его словам, пересмотр отношения Штатов к поставкам танков «Абрамс» на Украину связан с «изменением ситуации на земле». Хотя Байден не уточнил, о каком изменении и в чью пользу идёт речь, но военные сводки последних недель и месяцев демонстрируют колоссальные потери ВСУ в военной технике и личном составе, полное застопоривание всех «контрнаступлений» с отсутствием достижения ими стратегических целей, а также продвижение ВС РФ на ключевых участках фронта. Проще говоря, ситуация стала критической, поэтому коллективный Запад в ускоренном темпе начал поставлять своим протеже бронетехнику уже собственного производства.

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Сейчас американская разведка предрекает российское наступление на украинские позиции, и экстренная передача военной техники, в теории, должна это наступление остановить с последующим отбрасыванием ВС РФ на рубежи начала 2022 года. План интересный; знают ли о нём в Генштабе ВС РФ, узнаем уже в ближайшие недели и месяцы.

#сша #россия #украина #нато #танки #военная техника #m1 abrams
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