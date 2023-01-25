Ситуация и впрямь изменилась. Правда, не в той форме, в которой пытаются убедить западного обывателя.

Пару часов назад это случилось: Соединённые Штаты предсказуемо согласились передать Украине пусть пока и тридцать один, но всё же танк M1 Abrams. Ранее представители американского военного руководства заявляли, что смысла в таком действии нет, что у Украины отсутствуют компетенции в работе с данной техникой и в её обслуживании, и что «Абрамсы» непомерно дороги и прихотливы в использовании. Что же послужило причиной для столь резкого изменения позиции США? Ответ на данный вопрос дал сам президент США Джо Байден.

реклама

По его словам, пересмотр отношения Штатов к поставкам танков «Абрамс» на Украину связан с «изменением ситуации на земле». Хотя Байден не уточнил, о каком изменении и в чью пользу идёт речь, но военные сводки последних недель и месяцев демонстрируют колоссальные потери ВСУ в военной технике и личном составе, полное застопоривание всех «контрнаступлений» с отсутствием достижения ими стратегических целей, а также продвижение ВС РФ на ключевых участках фронта. Проще говоря, ситуация стала критической, поэтому коллективный Запад в ускоренном темпе начал поставлять своим протеже бронетехнику уже собственного производства.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Сейчас американская разведка предрекает российское наступление на украинские позиции, и экстренная передача военной техники, в теории, должна это наступление остановить с последующим отбрасыванием ВС РФ на рубежи начала 2022 года. План интересный; знают ли о нём в Генштабе ВС РФ, узнаем уже в ближайшие недели и месяцы.