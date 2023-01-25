Видимо, с этой целью из Херсона уходили — чтобы было сложнее воплощать эту идею в реальность.

Нарастающий под действием паники уровень поставок вооружений коллективным Западом на Украину сейчас является одной из основных тем обсуждений не только на кухнях у переживающих граждан, но и в высоких кабинетах. В частности, растущие «аппетиты» украинских властей касательно поставок вооружений прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

реклама

По словам Медведева, представители Киева постоянно требуют всё больше и больше вооружений — разных классов, калибров и типов; дело даже доходит до запросов на передачу самолётов и, что самое интересное, подводных лодок. Как пишет Медведев, требование предоставить подводные лодки выглядит «совсем сильно», учитывая, что совсем скоро у Украины «вообще не останется моря».

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Вероятно, зампред российского совбеза что-то знает касательно дальнейших планов специальной военной операции, однако есть одно «но»: боевые действия по правый берег Днепра теперь сопряжены с трудностями, поскольку единственную артерию (Херсон), через которую можно было бы отрезать Украину от выхода к морю, Россия оставила минувшей осенью, опасаясь окружения и перерубания херсонской группировки войск от снабжения.