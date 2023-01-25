Нарастающий под действием паники уровень поставок вооружений коллективным Западом на Украину сейчас является одной из основных тем обсуждений не только на кухнях у переживающих граждан, но и в высоких кабинетах. В частности, растущие «аппетиты» украинских властей касательно поставок вооружений прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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По словам Медведева, представители Киева постоянно требуют всё больше и больше вооружений — разных классов, калибров и типов; дело даже доходит до запросов на передачу самолётов и, что самое интересное, подводных лодок. Как пишет Медведев, требование предоставить подводные лодки выглядит «совсем сильно», учитывая, что совсем скоро у Украины «вообще не останется моря».
Вероятно, зампред российского совбеза что-то знает касательно дальнейших планов специальной военной операции, однако есть одно «но»: боевые действия по правый берег Днепра теперь сопряжены с трудностями, поскольку единственную артерию (Херсон), через которую можно было бы отрезать Украину от выхода к морю, Россия оставила минувшей осенью, опасаясь окружения и перерубания херсонской группировки войск от снабжения.