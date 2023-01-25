Примерно с конца весны—начала лета, и уж точно с середины осени прошлого года украинская армия сопротивляется исключительно благодаря непомерным вливаниям денег, военной техники и боеприпасов со стороны коллективного Запада. Вооружённым силам Украины не просто платят жалование за счёт западных налогоплательщиков, но и полностью снабжают их бронетехникой, артиллерией, беспилотниками, разведданными, связью и прочими элементами материального и не только обеспечения. Проще говоря, НАТО во главе с США полностью вовлечены в боевые действия на стороне Украины, однако с юридической точки зрения, естественно, в состоянии войны с Россией альянс не находится. О чём сегодня в интервью изданию Welt заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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По словам Столтенберга, НАТО не является и не собирается становиться стороной данных боевых действий: альянс не отправляет на Украину свои войска или же военно-воздушные силы.
Безусловно, на фоне нескончаемых поставок оружия Украине данное заявление звучит как издёвка, но важно понимать, что с юридической точки зрения альянс действительно не является стороной конфликта, а раздача стратегических запасов своей военной техники — это так, просто «помощь» одной из сторон, которую НАТО считает заслуживающей самозащиты.