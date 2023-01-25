Ну, с юридической точки зрения он прав.

Примерно с конца весны—начала лета, и уж точно с середины осени прошлого года украинская армия сопротивляется исключительно благодаря непомерным вливаниям денег, военной техники и боеприпасов со стороны коллективного Запада. Вооружённым силам Украины не просто платят жалование за счёт западных налогоплательщиков, но и полностью снабжают их бронетехникой, артиллерией, беспилотниками, разведданными, связью и прочими элементами материального и не только обеспечения. Проще говоря, НАТО во главе с США полностью вовлечены в боевые действия на стороне Украины, однако с юридической точки зрения, естественно, в состоянии войны с Россией альянс не находится. О чём сегодня в интервью изданию Welt заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

реклама

По словам Столтенберга, НАТО не является и не собирается становиться стороной данных боевых действий: альянс не отправляет на Украину свои войска или же военно-воздушные силы.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Безусловно, на фоне нескончаемых поставок оружия Украине данное заявление звучит как издёвка, но важно понимать, что с юридической точки зрения альянс действительно не является стороной конфликта, а раздача стратегических запасов своей военной техники — это так, просто «помощь» одной из сторон, которую НАТО считает заслуживающей самозащиты.