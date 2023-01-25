Ранее об этом уже сообщали немецкие СМИ.

Как оно часто бывает, СМИ оказываются на шаг впереди официальных властей своих государств: ещё вчера вечером немецкое издание Der Spiegel заявило, что Германия всё-таки не выдержала «общественного осуждения» со стороны «союзников» по НАТО и отправит некоторое количество танков Leopard 2A6 (современной модификации) на Украину.

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Что ж, сегодня эта информация официально была подтверждена кабинетом министров ФРГ: Германия не просто отправит на Украину роту (14 единиц) танков Leopard 2A6, но и разрешит другим странам, на вооружении которых стоят «Леопарды», реэкспорт соответствующей бронетехники. Иными словами, реальное количество доступных к передаче Украине танков достигнет нескольких сотен. Своё решение кабмин ФРГ назвал следованию «подходу по максимально возможной поддержке Украины».

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Без ответа до сих пор остаётся вопрос: кто этими танками будет управлять? Как справедливо отмечают военные аналитики, а также многочисленные кадровые военные в том числе и западных стран, у вооружённых сил Украины попросту отсутствует опыт работы с такими танками и нет компетенций в их обслуживании. Бытует мнение, что экипажи данных машин будут состоять из польских военнослужащих, которые как раз-таки имеют на вооружении «Леопарды», переодетых в форму ВСУ.