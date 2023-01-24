Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Германия всё же отправит танки Leopard 2 на Украину
Кто-то хоть на мгновение в этом сомневался?
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Позиция Германии в вопросе конфликта коллективного Запада с Россией поистине незавидная: и окончательно уничтожать отношения с Москвой чревато бедой, и под давлением своих «союзников» по НАТО можно треснуть. Сегодня, как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, случилось абсолютно ожидаемое: Германию додавили, и канцлер Олаф Шольц готовится к передаче Украине как минимум одной роты (десять единиц) танков Leopard 2A6.

реклама

Кроме того, как сообщается, Германия также не будет противиться поставкам своих танков из других государств, в частности, из Польши.

Какой будет ответ России, сохранится ли на Украине транспортная инфраструктура, через которую до сих пор на фронт в огромных количествах поступает техника западного производства, вопрос открытый: пока что дальше слов, предупреждений и предостережений дело не идёт.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Тем временем военные эксперты продолжают ломать голову над тем, как поставки западных танков могут изменить ход боевых действий. Важно помнить, что западные спонсоры Украины ранее уже «пропылесосили» все склады бывших стран-членов ОВД, передав несколько сотен танков советского образца, с которыми украинские вооружённые силы были знакомы и могли их обслуживать. Результат — эти танки уничтожены. Как себя проявят натовские танки в условиях полного отсутствия ремонтных баз, компетенций и логистических цепочек, увидим уже в ближайшие недели/месяцы.

#россия #украина #германия #нато #танки #боевые действия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

США могут передать Украине «Абрамсы», чтобы стать примером для Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
11
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
60
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
32
Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
1
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
78
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
78
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
9
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
28
Sony может купить компанию Ubisoft
4
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
19

Сейчас обсуждают

Михаил Невский
21:49
как бы пул на то и пул что там добыча делится пропорционально мощности и никто не может захватить условный блок. Более того пулы обычно платят даже если ничего не намайнено иначе смысла нет майнить. С...
Удачливый майнер добыл блок с Биткоинами с шансом 1-к-27 000 000 и заработал 10 000 000 рублей
Мимокрокодил
21:48
Ны не совсем прав. Если понапихать аппаратных даков, то и кодировать/декодировать нормально сможет. Но идея то тупиковая - и так "энджинов" понапихали...
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
Galfordo
21:48
110 градусов под водянкой)
Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 7 7800X3D получат разблокированный множитель
Кружит голову Боярышник
21:48
Ты цифры не понимаешь? есть такая болезнь знаю. Взбеленился весь бедолага кочегар. Много сегодня дров спалил в кочегарке? ***номер скрыт***
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
3000kyky Sakh
21:47
Я не смелый и не сильный. Обычный офисный слизняк. Только еще раз повторю: я хорошо знаю законы, регулирующие деятельность полиции, Конституцию, нужные мне статьи из уголовного права, про мобилизацию ...
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
3000kyky Sakh
21:47
Я не смелый и не сильный. Обычный офисный слизняк. Только еще раз повторю: я хорошо знаю законы, регулирующие деятельность полиции, Конституцию, нужные мне статьи из уголовного права, про мобилизацию ...
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
Мимокрокодил
21:47
Купи себе мозг, бедолага.
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
Вадим Кудрявцев
21:46
просто наркоши,как и презик их
Столтенберг - Германия в ближайшее время примет положительное решение по танкам Leopard 2
Мимокрокодил
21:46
Глаза для чтения, мозг для понимания или, как у тебя, жопа для придумывания что-бы такого прокукарекать?
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
Уцы
21:45
Да ты реально сукин сын, без обид. Было бы ты реальный мужчина, ты бы дал свой номер, я бы тебе позвонил. А вот эти твои левые номера, ты хоть и до этого говорил: возможно девушка ответит. Я всегда зн...
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем