Кто-то хоть на мгновение в этом сомневался?

Позиция Германии в вопросе конфликта коллективного Запада с Россией поистине незавидная: и окончательно уничтожать отношения с Москвой чревато бедой, и под давлением своих «союзников» по НАТО можно треснуть. Сегодня, как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, случилось абсолютно ожидаемое: Германию додавили, и канцлер Олаф Шольц готовится к передаче Украине как минимум одной роты (десять единиц) танков Leopard 2A6.

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Кроме того, как сообщается, Германия также не будет противиться поставкам своих танков из других государств, в частности, из Польши.

Какой будет ответ России, сохранится ли на Украине транспортная инфраструктура, через которую до сих пор на фронт в огромных количествах поступает техника западного производства, вопрос открытый: пока что дальше слов, предупреждений и предостережений дело не идёт.

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Тем временем военные эксперты продолжают ломать голову над тем, как поставки западных танков могут изменить ход боевых действий. Важно помнить, что западные спонсоры Украины ранее уже «пропылесосили» все склады бывших стран-членов ОВД, передав несколько сотен танков советского образца, с которыми украинские вооружённые силы были знакомы и могли их обслуживать. Результат — эти танки уничтожены. Как себя проявят натовские танки в условиях полного отсутствия ремонтных баз, компетенций и логистических цепочек, увидим уже в ближайшие недели/месяцы.