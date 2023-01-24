На сегодняшний день Германия «мнётся» с поставками танков Leopard 2 Украине, опасаясь уничтожения отношений с Россией до невосстановимого уровня, и попутно подвергаясь колоссальному общественному давлению со стороны «союзников» по блоку НАТО. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что передаст «Леопарды» в том случае, если США передадут «Абрамсы», и вот, походу, взятие президента США Джо Байдена на «слабо» удалось. Как сообщает издание Sky News Arabia, президент США готов передать Украине «некоторое количество» танков M1 Abrams, дабы стать примером для немецкой стороны.
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Стоит отметить, что военное руководство США противодействует поставкам танков Abrams на Украину, заявляя о сложности в их обслуживании, проблемах с логистикой, а также дороговизной их применения в целом. Военные эксперты же считают, что Abrams не предназначены для использования в украинских условиях, где отсутствует обученный личный состав, не имеется оборудованных ремонтных баз, а топография местности вкупе со слабо развитой дорожной сетью не способствует продвижению столь тяжёлой техники.
В руководстве украинских вооружённых сил заявляют о необходимости передачи стране сотен танков, артиллерийских установок и различных бронемашин. Проще говоря, чтобы переломить ситуацию, Украине нужно посреди боевых действий собрать новую армию.