По крайней мере, об этом рапортуют источники.

В прошлом году в России стартовали продажи возрождённого «Москвича». Ну, как возрождённого: по сути, на данном этапе мы имеем только смену логотипа на китайских машинах концерна JAC, а модельный ряд пока состоит только из одной с половиной машины — «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е». В этом же году, как сообщает портал Drom со ссылкой на свои источники, «Москвич» выкатит ещё две модели — «Москвич 5» и «Москвич 6».

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Что будет скрываться за данными названиями, сказать пока сложно, но, скорее всего, это будут просто старшие и более дорогостоящие версии тех же автомобилей JAC. Предполагается, что одним из новых «Москвичей» станет JAC S7, фигурировавший в прошлом году в рамках летней презентации, показанной московскому мэру Сергею Собянину.

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Согласно имеющейся информации, в этом году на бывшем заводе Renault, где ныне собирают чайна-таунских «Москвичей», планируют выполнить план по производству пятидесяти тысяч машин. Первым делом всё это добро собираются тестировать в таксопарках и сервисах каршеринга. А там, глядишь, и до потребителей молва дойдёт.