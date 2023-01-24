По мнению Джонсона, это позволит обеспечить стабильность и мир. Борис, ты не прав.

Западные политические деятели зачастую позволяют себе такие заявления, что невольно кажется, будто они воспринимают аудитории, на которые вещают, как неких рыбок Дори с исключительно кратковременной памятью. Сначала они заявляют о невозможности вступления Украины в НАТО, затем, когда ситуация явно становится критической, наоборот — призывают принять страну в Альянс. Именно таким образом поступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания Daily Mail под названием «Чего вообще Запад ждёт?».

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По мнению Джонсона, необходимо принять Украину в НАТО, поскольку это позволит обеспечить стабильность и мир в регионе. Каким образом принятие находящейся в состоянии войны и экономически опустошённой страны в Альянс, который, согласно своему уставу, должен будет прийти ей на помощь, что, в свою очередь, спровоцирует обмен ядерными ударами с Россией, обеспечит мир и стабильность в регионе, Джонсон не уточняет. Справедливости ради, на сегодняшний день слова и «хотелки» отличающегося неравнодушием к «украинскому проекту» Джонсона, к счастью, уже ничего не значат.

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Тем временем руководители НАТО неоднократно заявляли, что принятие Украины в Альянс на повестке дня не стоит. Строго говоря, никакого смысла в данном действии для НАТО нет: альянс и так активно использует украинскую территорию как прокси, и выводить конфликт на новый уровень — чревато Fallout’ом наяву.