Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО
По мнению Джонсона, это позволит обеспечить стабильность и мир. Борис, ты не прав.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Западные политические деятели зачастую позволяют себе такие заявления, что невольно кажется, будто они воспринимают аудитории, на которые вещают, как неких рыбок Дори с исключительно кратковременной памятью. Сначала они заявляют о невозможности вступления Украины в НАТО, затем, когда ситуация явно становится критической, наоборот — призывают принять страну в Альянс. Именно таким образом поступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания Daily Mail под названием «Чего вообще Запад ждёт?».

реклама

По мнению Джонсона, необходимо принять Украину в НАТО, поскольку это позволит обеспечить стабильность и мир в регионе. Каким образом принятие находящейся в состоянии войны и экономически опустошённой страны в Альянс, который, согласно своему уставу, должен будет прийти ей на помощь, что, в свою очередь, спровоцирует обмен ядерными ударами с Россией, обеспечит мир и стабильность в регионе, Джонсон не уточняет. Справедливости ради, на сегодняшний день слова и «хотелки» отличающегося неравнодушием к «украинскому проекту» Джонсона, к счастью, уже ничего не значат.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Тем временем руководители НАТО неоднократно заявляли, что принятие Украины в Альянс на повестке дня не стоит. Строго говоря, никакого смысла в данном действии для НАТО нет: альянс и так активно использует украинскую территорию как прокси, и выводить конфликт на новый уровень — чревато Fallout’ом наяву.

#украина #политика #нато
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Президент Турции заявил, что Швеции больше не стоит надеяться на поддержку Анкары в вопросе членства в НАТО
СМИ: Дюжина стран готова передать Украине около 100 танков Leopard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
8
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
56
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
28
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
33
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
76
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
9
Sony может купить компанию Ubisoft
4
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
27
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
16
О самом непобедимом роде войск в мире
144

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
16:18
А если взять Днепропетровск, то скоро всё и закончится, если менору коломойского с землей сравнять.
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
Александр Казаков
16:17
У "Сони" игровое подразделение тащит на себе весь холдинг.
Sony может купить компанию Ubisoft
-=metallist=-
16:16
https://cont.ws/uploads/pic/2022/2/2%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF.png
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
Bratken
16:15
Эх, выпустили бы обновленные наушники G930. Все неплохо, но батарейка, которой и на 10 часов не хватает, печалит
Снижение спроса на периферийные устройства подорвало выручку Logitech
Yilec
16:15
Бориска прилетел. 🤡
СМИ: Дюжина стран готова передать Украине около 100 танков Leopard
warmuza
16:10
Я написал, что он одинаково хорошо разбирается и в видеокартах, и в страпонах. У тебя же есть информация, что в страпонах он лучше разбирается. Откуда?
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
Артём Николаев
16:03
Изобретите вебку >1080@30 не по цене Айфона, клавы с GamePanel типа G15, а не вот эту срамоту с лгбт подсветкой за оверпрайс + можно подумать о возврате в Россию.
Снижение спроса на периферийные устройства подорвало выручку Logitech
Владимир Степанов
16:02
У палит один из лучших окладов со времён 1080? Не смеши народ. Galax и colorful по сравнению с асусом тоже рядом не стояли. Ты какой то странный мастер
Почему российские геймеры покупают дорогие видеокарты NVIDIA – брендовый MSI против бюджетного Palit
nikolai3anv
15:57
Вообще смысл подобного немного непонятен, разве что то что запасы обычной памяти кончаются.. Вот майнерам я думаю бы данная карта зашла. Им для эфира как раз именно память и ее скорость была важна. Н...
С GDDR6X памятью новая GeForce RTX 3060 Ti быстрее разогнанных GDDR6 моделей, но уступает RTX 3070
Вячеслав Павлов
15:55
А почему всего 48? ТОП-100 - самое то. ;)
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем