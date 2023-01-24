А разве эра танков не закончилась? Ну, западные СМИ нас же в этом ранее хотели убедить.

Когда специальная военная операция только начиналась, западные «эксперты» убеждали далёких от понимания боевых действий слушателей в том, что эпоха танков закончилась, и крышку её гроба крепко-накрепко заколотили противотанковые комплексы FGM-148 Javelin и NLAW. С тех пор про «Святых Джавелину и Энло» все уже давно забыли, будто их никогда и не существовало, а те, кто вчера заявляли о смерти танковых войск как явления, сегодня истошно кричат о необходимости передачи Украине всё новых и новых танков западного образца. Подобное фигурное переобувание в воздухе свидетельствует лишь о попадании таких «экспертов» в ловушку своей неграмотной пропаганды, ну а теперь СМИ рапортуют о том, что уже двенадцать стран заявили о готовности передать Украине порядка сотни танков Leopard.

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Как сообщает издание ABC News со ссылкой на свои источники в украинском правительстве, соглашения о поставке примерно сотни «Леопардов» были достигнуты в рамках встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн.

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Стоит отметить, что в украинском правительстве понимают, что такое количество танков не способно изменить ход боевых действий, поскольку российская сторона выдвинула в десятки раз больше танков, чем коллективный Запад пока готов передать. В любом случае, свою главную задачу на сегодняшний день — затягивание конфликта — данные поставки достигают. А кто будет этими танками управлять, кто и как их будет обслуживать — всё это вопросы, которыми на Западе предпочитают не задаваться.