Организаторы «Золотой малины» назвали список номинантов по всем основным категориям данной «антипремии». Удивительно, но наибольшего внимания среди всех работ, выпущенных в прошлом году, удостоилась картина «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли.
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Прежде чем представить вашему вниманию победителей по всем категориям, давайте отдельно обсудим фильм про Мэрилин Монро. Он получил целых восемь номинаций: организаторы надлежащим образом отметили и сценарий, и музыкальное сопровождение, а ещё постановку, исполнителя мужской роли второго плана и не только. Досталось также ремейку «Пиноккио» с Томом Хэнксом от Disney — у неё шесть номинаций.
Полный список номинантов выглядит следующим образом.
Худший фильм
- «Блондинка»;
- «Пиноккио»;
- «Доброго траура»;
- «Русалка и дочь короля»;
- «Морбиус».
Худшая мужская роль
- Машин Ган Келли («Доброго траура»);
- Пит Дэвидсон («Мармадюк»);
- Том Хэнкс («Пиноккио»);
- Джаред Лето («Морбиус»);
- Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»).
Худшая женская роль
- Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»);
- Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»);
- Дайан Китон («Мак и Рита»);
- Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»);
- Алисия Сильверстоун («Рекуин»).
Худший ремейк/плагиат/сиквел
- «Блондинка»;
- «365 дней» (2 части);
- «Пиноккио»;
- «Воспламеняющая взглядом»;
- «Мир Юрского периода: Господство».
Худшая женская роль второго плана
- Адриа Архона («Морбиус»);
- Лоррейн Бракко («Пиноккио»);
- Пенелопа Крус («Код 355»);
- Фань Бинбин («Код 355» и «Русалка и дочь короля»);
- Мира Сорвино («Ламборгини: Человек-легенда»).
Худшая мужская роль второго плана
- Пит Дэвидсон («Доброго траура»);
- Том Хэнкс («Элвис»);
- Завьер Сэмюэл («Блондинка»);
- Мод Сан («Доброго траура»);
- Эван Уильямс («Блондинка»).
Худший экранный дуэт
- Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»);
- Основанные на реальных людях персонажи и сцена в Белом доме на ложе («Блондинка»);
- Том Хэнкс с его «латексным» лицом (и идиотский акцент) («Элвис»);
- Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами («Блондинка»);
- Сиквелы «365 дней» (оба вышли в 2022 году).
Худший режиссёр
- Джадд Апатоу («Пузырь»);
- Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»);
- Эндрю Доминик («Блондинка»);
- Даниэль Эспиноса («Морбиус»);
- Роберт Земекис («Пиноккио»).
Худший сценарий
- «Блондинка»;
- «Пиноккио»;
- «Доброго траура»;
- «Мир Юрского периода: Господство»;
- «Морбиус».
Сама церемония пройдёт накануне «Оскара», 11 марта.