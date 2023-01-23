Фанатам Аны де Армас переживать не стоит — актриса в списка не попала.

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Организаторы «Золотой малины» назвали список номинантов по всем основным категориям данной «антипремии». Удивительно, но наибольшего внимания среди всех работ, выпущенных в прошлом году, удостоилась картина «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли.

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Прежде чем представить вашему вниманию победителей по всем категориям, давайте отдельно обсудим фильм про Мэрилин Монро. Он получил целых восемь номинаций: организаторы надлежащим образом отметили и сценарий, и музыкальное сопровождение, а ещё постановку, исполнителя мужской роли второго плана и не только. Досталось также ремейку «Пиноккио» с Томом Хэнксом от Disney — у неё шесть номинаций.

Полный список номинантов выглядит следующим образом.

Худший фильм

«Блондинка»;

«Пиноккио»;

«Доброго траура»;

«Русалка и дочь короля»;

«Морбиус».

Худшая мужская роль

Машин Ган Келли («Доброго траура»);

Пит Дэвидсон («Мармадюк»);

Том Хэнкс («Пиноккио»);

Джаред Лето («Морбиус»);

Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»).

Худшая женская роль

Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»);

Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»);

Дайан Китон («Мак и Рита»);

Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»);

Алисия Сильверстоун («Рекуин»).

Худший ремейк/плагиат/сиквел

«Блондинка»;

«365 дней» (2 части);

«Пиноккио»;

«Воспламеняющая взглядом»;

«Мир Юрского периода: Господство».

Худшая женская роль второго плана

Адриа Архона («Морбиус»);

Лоррейн Бракко («Пиноккио»);

Пенелопа Крус («Код 355»);

Фань Бинбин («Код 355» и «Русалка и дочь короля»);

Мира Сорвино («Ламборгини: Человек-легенда»).

Худшая мужская роль второго плана

Пит Дэвидсон («Доброго траура»);

Том Хэнкс («Элвис»);

Завьер Сэмюэл («Блондинка»);

Мод Сан («Доброго траура»);

Эван Уильямс («Блондинка»).

Худший экранный дуэт

Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»);

Основанные на реальных людях персонажи и сцена в Белом доме на ложе («Блондинка»);

Том Хэнкс с его «латексным» лицом (и идиотский акцент) («Элвис»);

Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами («Блондинка»);

Сиквелы «365 дней» (оба вышли в 2022 году).

Худший режиссёр

Джадд Апатоу («Пузырь»);

Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»);

Эндрю Доминик («Блондинка»);

Даниэль Эспиноса («Морбиус»);

Роберт Земекис («Пиноккио»).

Худший сценарий

«Блондинка»;

«Пиноккио»;

«Доброго траура»;

«Мир Юрского периода: Господство»;

«Морбиус».

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Сама церемония пройдёт накануне «Оскара», 11 марта.