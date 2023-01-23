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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Объявлен список номинантов «Золотой малины»: ремейк «Пиноккио» и «Блондинка» с Аной де Армас вышли в «фавориты»
Фанатам Аны де Армас переживать не стоит — актриса в списка не попала.
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Организаторы «Золотой малины» назвали список номинантов по всем основным категориям данной «антипремии». Удивительно, но наибольшего внимания среди всех работ, выпущенных в прошлом году, удостоилась картина «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли.

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Прежде чем представить вашему вниманию победителей по всем категориям, давайте отдельно обсудим фильм про Мэрилин Монро. Он получил целых восемь номинаций: организаторы надлежащим образом отметили и сценарий, и музыкальное сопровождение, а ещё постановку, исполнителя мужской роли второго плана и не только. Досталось также ремейку «Пиноккио» с Томом Хэнксом от Disney — у неё шесть номинаций.

Полный список номинантов выглядит следующим образом.

Худший фильм

  • «Блондинка»;
  • «Пиноккио»;
  • «Доброго траура»;
  • «Русалка и дочь короля»;
  • «Морбиус».

Худшая мужская роль

  • Машин Ган Келли («Доброго траура»);
  • Пит Дэвидсон («Мармадюк»);
  • Том Хэнкс («Пиноккио»);
  • Джаред Лето («Морбиус»);
  • Сильвестр Сталлоне («Самаритянин»).

Худшая женская роль

  • Райан Кира Армстронг («Воспламеняющая взглядом»);
  • Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода: Господство»);
  • Дайан Китон («Мак и Рита»);
  • Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»);
  • Алисия Сильверстоун («Рекуин»).

Худший ремейк/плагиат/сиквел

  • «Блондинка»;
  • «365 дней» (2 части);
  • «Пиноккио»;
  • «Воспламеняющая взглядом»;
  • «Мир Юрского периода: Господство».

Худшая женская роль второго плана

  • Адриа Архона («Морбиус»);
  • Лоррейн Бракко («Пиноккио»);
  • Пенелопа Крус («Код 355»);
  • Фань Бинбин («Код 355» и «Русалка и дочь короля»);
  • Мира Сорвино («Ламборгини: Человек-легенда»).

Худшая мужская роль второго плана

  • Пит Дэвидсон («Доброго траура»);
  • Том Хэнкс («Элвис»);
  • Завьер Сэмюэл («Блондинка»);
  • Мод Сан («Доброго траура»);
  • Эван Уильямс («Блондинка»).

Худший экранный дуэт

  • Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»);
  • Основанные на реальных людях персонажи и сцена в Белом доме на ложе («Блондинка»);
  • Том Хэнкс с его «латексным» лицом (и идиотский акцент) («Элвис»);
  • Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами («Блондинка»);
  • Сиквелы «365 дней» (оба вышли в 2022 году).

Худший режиссёр

  • Джадд Апатоу («Пузырь»);
  • Машин Ган Келли и Мод Сан («Доброго траура»);
  • Эндрю Доминик («Блондинка»);
  • Даниэль Эспиноса («Морбиус»);
  • Роберт Земекис («Пиноккио»).

Худший сценарий

  • «Блондинка»;
  • «Пиноккио»;
  • «Доброго траура»;
  • «Мир Юрского периода: Господство»;
  • «Морбиус».
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Сама церемония пройдёт накануне «Оскара», 11 марта.

#кино
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