Хоть и фиктивное, но всё же импортозамещение.

В конце прошлого года белорусское предприятие «Горизонт» начало серийный выпуск и продажу компьютеров. Как и следовало ожидать, одним из первых получателей компьютеров «Горизонт» стал президент Беларуси Александр Лукашенко, на рабочем столе которого журналисты «Пула Первого» обнаружили соответствующий агрегат. Как пишут журналисты, раньше на месте «Горизонта» стоял компьютер от Apple, но теперь времена, так сказать, изменились.

реклама

Стоит отметить, что компьютеры «Горизонт» являются белорусскими с очень большой натяжкой: по официальным данным, уровень локализации их производства не превышает 12—30 %, а вся начинка остаётся разработанной на Западе. В частности, в качестве аппаратной основы в компьютерах «Горизонт» используются процессоры Intel Core одиннадцатого поколения.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

По плану, предприятие будет поставлять компьютеры как на белорусский, так и на российский рынки. Ну, а говорить о полном импортозамещении в данной сфере, учитывая, что в сегменте домашних компьютеров главенствует архитектура x86, лицензиями на которую владеют Intel и AMD, попросту не приходится.