В конце прошлого года белорусское предприятие «Горизонт» начало серийный выпуск и продажу компьютеров. Как и следовало ожидать, одним из первых получателей компьютеров «Горизонт» стал президент Беларуси Александр Лукашенко, на рабочем столе которого журналисты «Пула Первого» обнаружили соответствующий агрегат. Как пишут журналисты, раньше на месте «Горизонта» стоял компьютер от Apple, но теперь времена, так сказать, изменились.
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Стоит отметить, что компьютеры «Горизонт» являются белорусскими с очень большой натяжкой: по официальным данным, уровень локализации их производства не превышает 12—30 %, а вся начинка остаётся разработанной на Западе. В частности, в качестве аппаратной основы в компьютерах «Горизонт» используются процессоры Intel Core одиннадцатого поколения.
По плану, предприятие будет поставлять компьютеры как на белорусский, так и на российский рынки. Ну, а говорить о полном импортозамещении в данной сфере, учитывая, что в сегменте домашних компьютеров главенствует архитектура x86, лицензиями на которую владеют Intel и AMD, попросту не приходится.