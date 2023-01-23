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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Отечественный премиальный бренд Aurus будет выпускать электромобили
Вопрос только, для кого.
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Разговоры о том, что Aurus, представляющий собой российский бренд автомобилей премиального класса, выпустит линейку электромобилей соответствующего уровня, ходят уже с 2021 года. Пока что никаких подвижек в данном направлении нет, что можно объяснить крайне малым рынком сбыта данных автомобилей ввиду их дороговизны, но надежды сохраняются. В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости» заявила, что электрические версии «Аурусов» планируется выпускать.

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Пока что речь о данных проектах идёт осторожно, поскольку, по словам Абрамченко, имеются сложности с утилизацией отработавших свой срок тяговых аккумуляторов, но «за такими технологиями будущее», поскольку, как отмечает вице-премьер, ископаемых источников энергии становится меньше.

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Важно понимать, что «чистота» транспорта на электрической тяге может быть таковой только в том случае, если и генерация самой электроэнергии также будет максимально чистой. О какой экологии может идти речь, если львиная доля электроэнергии продолжает вырабатываться на тепловых электростанциях, где всё также сжигается ископаемое топливо, пусть и такое условно чистое, как природный газ?

#электромобили #aurus
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