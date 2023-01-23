Если пошерстить по TG-каналам, то найти можно много кадров.

Когда специальная операция только началась, у диванных обозревателей возникло ощущение, что Россия приехала на боевые действия прошлого столетия — на танках ещё советского образца. С течением времени стало понятно, что никакого быстрого и, что самое главное, мирного решения вопроса добиться не удастся: уровень эскалации со стороны коллективного Запада только увеличивается, и в ответ на него усилия наращивает и Россия. Что, в частности, выливается в отправку на фронт самых современных образцов военной техники, включая танки Т-90М «Прорыв», кадры с которыми всё чаще можно увидеть в различных Telegram-каналах.

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Сегодня же отличился официальный канал Минобороны России, продемонстрировавший видео боевой работы Т-90М в зоне спецоперации. Как уточняют в военном ведомстве, экипажи Т-90М работают при поддержке беспилотных летательных аппаратов, которые проводят разведку и передают координаты для нанесения ударов по различным целям противника.

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Напомним, что новости об участии Т-90М «Прорыв» в спецоперации стали массово появляться в конце прошлого года, ну а в середине этого месяца «Уралвагонзавод» сообщил о передаче в войска новой партии данных современных танков. Всего в зоне СВО, по различным подсчётам, находятся до сотни Т-90М. Каково их количество на фронте на самом деле, понятное дело, никто официально не скажет.