Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
Если пошерстить по TG-каналам, то найти можно много кадров.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Когда специальная операция только началась, у диванных обозревателей возникло ощущение, что Россия приехала на боевые действия прошлого столетия — на танках ещё советского образца. С течением времени стало понятно, что никакого быстрого и, что самое главное, мирного решения вопроса добиться не удастся: уровень эскалации со стороны коллективного Запада только увеличивается, и в ответ на него усилия наращивает и Россия. Что, в частности, выливается в отправку на фронт самых современных образцов военной техники, включая танки Т-90М «Прорыв», кадры с которыми всё чаще можно увидеть в различных Telegram-каналах.

реклама

Сегодня же отличился официальный канал Минобороны России, продемонстрировавший видео боевой работы Т-90М в зоне спецоперации. Как уточняют в военном ведомстве, экипажи Т-90М работают при поддержке беспилотных летательных аппаратов, которые проводят разведку и передают координаты для нанесения ударов по различным целям противника.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Напомним, что новости об участии Т-90М «Прорыв» в спецоперации стали массово появляться в конце прошлого года, ну а в середине этого месяца «Уралвагонзавод» сообщил о передаче в войска новой партии данных современных танков. Всего в зоне СВО, по различным подсчётам, находятся до сотни Т-90М. Каково их количество на фронте на самом деле, понятное дело, никто официально не скажет.

#танки #боевые действия #т-90м
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава минобороны ФРГ заявил, что страны НАТО не пришли к консенсусу касательно поставок танков Украине
Зеленский признал, что поставка Украине нескольких десятков танков «не решает проблему»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
33
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
18
Выбираем смартфон под любой кошелек в 2023 году
7
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
23
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
114
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
25
В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передали Украине
41
Не Голливудом единым (есть еще и другой кинематограф)
14
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
148
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
9

Сейчас обсуждают

Librake
15:18
Написано же в 8 (resident evil village)
Тесты не тесты или о чем молчат техноблогеры
-=metallist=-
15:16
Я не знаю - расскажи!
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
vxmstr
15:15
Али экспресс 23 рубля подпорка
Массивные системы охлаждения на видеокартах отрывают видеочипы от текстолита
-=metallist=-
15:13
То бычок походу.
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
-=metallist=-
15:12
Теперь то хоть до всех дошло, почему не стоит покупать б/у железо на авито? Оно в сочку может быть пропитано...
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
Вячеслав Павлов
15:12
Странная статья. Думал, что человек будет тестировать термопасты хотя бы своём процессоре. Потом сделает графики и таблицы и выводы. Но нет.
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
Дмитрий Мячин
15:11
Вы бы для начала изучили бы вопрос про Яндекс из Голландии и Яндекс из РФ. Чем херню писать.
Стараниями Роскомнадзора Телеграм объявлен иностранным мессенджером, чем это грозит
Лёха
15:11
кочегар с видеокартой гм...
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
-=metallist=-
15:10
Так может тебе совет дать? Ты скажи, не стесняйся, народ поможет! ))
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
Антон Васильев
15:10
За DG900 единица, шлак полный, высыхает очень быстро
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем