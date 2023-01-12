Хотя некоторые ангажированные издания и пытаются выставить нынешний вооружённый конфликт на территории Украины как некое начало конца такой бронетехники, как танки, но реальность демонстрирует прямо противоположные выводы: танки нужны, их необходимо много, и они должны иметь самое современное оборудование и системы защиты на своём борту. В значительной степени с этой задачей справляются модернизированные версии основного боевого танка Т-90 с индексом «М» и названием «Прорыв». Данные модернизированные танки сейчас активно производятся на бронетанковом предприятии «Уралвагонзавод», и сегодня на заводе сообщили о передаче новой партии «Прорывов» в войска.
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Как уточняют на предприятии и в Минпромторге, Т-90М «Прорыв» оснащены новой башней, современной системой динамической защиты, новой пушкой, соответствующим времени системам связи и примерно на 10 % более мощным двигателем по сравнению с обычным Т-90.
На «Уралвагонзаводе» дополнительно подчеркнули, что предприятие работает в круглосуточном режиме. Так что, по всей видимости, можно ожидать всё новых и новых поставок «Прорывов» в войска, откуда они в значительном количестве поступают уже на фронты специальной операции.