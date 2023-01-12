Процент «Прорывов» увеличивается.

Хотя некоторые ангажированные издания и пытаются выставить нынешний вооружённый конфликт на территории Украины как некое начало конца такой бронетехники, как танки, но реальность демонстрирует прямо противоположные выводы: танки нужны, их необходимо много, и они должны иметь самое современное оборудование и системы защиты на своём борту. В значительной степени с этой задачей справляются модернизированные версии основного боевого танка Т-90 с индексом «М» и названием «Прорыв». Данные модернизированные танки сейчас активно производятся на бронетанковом предприятии «Уралвагонзавод», и сегодня на заводе сообщили о передаче новой партии «Прорывов» в войска.

реклама

Как уточняют на предприятии и в Минпромторге, Т-90М «Прорыв» оснащены новой башней, современной системой динамической защиты, новой пушкой, соответствующим времени системам связи и примерно на 10 % более мощным двигателем по сравнению с обычным Т-90.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

На «Уралвагонзаводе» дополнительно подчеркнули, что предприятие работает в круглосуточном режиме. Так что, по всей видимости, можно ожидать всё новых и новых поставок «Прорывов» в войска, откуда они в значительном количестве поступают уже на фронты специальной операции.