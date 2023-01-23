Как известно, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вслед за Россией и Беларусью также покинула и Казахстан. Официальная причина — нарушение цепи поставок, расширенная официальная причина — запрет головным офисом компании на закупки полуфабрикатов в России, где у «Макдоналдса» существовал гигантский логистический центр. Но свято место, как известно, пусто не бывает: спустя пару месяцев после формального ухода McDonald’s с казахстанского рынка бывшие точки сети вновь открылись — правда, пока ещё без названия.
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Первые посетители сообщают, что во вновь открывшихся точках полностью убрана символика McDonald’s, а отдельные фирменные «блюда» вроде того же «Биг Тейсти» сменили название — в данном случае на «Биф Тейсти».
Как будет называться новая сеть ресторанов быстрого питания в Казахстане, неизвестно. Поначалу представители компании «Вкусно — и точка», заместившей точки McDonald’s в России и частично в Беларуси, сообщали об отсутствии планов по выходу на казахстанский рынок, однако затем в Казахстане была зарегистрирована соответствующая торговая марка. В любом случае, всё это зависит от компании Food Solutions KZ, которая управляла ресторанами под брендом McDonald’s в Казахстане.