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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский признал, что поставка Украине нескольких десятков танков «не решает проблему»
Иными словами, президент считающей себя суверенной страны продолжает клянчить оружие у спонсоров.
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В течение всей специальной военной операции в головах европейских и считающих себя таковыми политиков, не имеющих ни малейшего представления о том, как ведётся современный общевойсковой бой, живёт идея того, что очередное «чудо-оружие» способно самостоятельно переломить ситуацию в пользу Украины. Несмотря на то, что ни одно из «предсказаний» таких политиков не сбылось, по итогу лишь затянув боевые действия без изменения их перспектив, идея сидит настолько прочно, что просто выветрить её весьма затруднительно. Вот и сейчас многие европейские политики считают, что стоит только Украине передать основные боевые танки европейского образца, как дела у ВСУ сразу пойдут в гору.

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Естественно, подобные заявления упускают важный момент, что танки должны работать в условиях общевойскового боя, то есть иметь артиллерийскую и авиационную поддержку, а также действовать в совокупности с мотопехотными подразделениями и инженерными войсками. Тем не менее, в недавнем интервью изданию ARD президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставка нескольких десятков танков «не решает» проблему, когда стране приходится противостоять российским вооружённым силам, выставившим «тысячу» танков.

Проще говоря, Зеленский продолжает намекать на то, что передавать нужно не десятки, а сотни и тысячи танков. Опять же упуская, что к этим танкам в условиях современных боевых действий нужны ещё и вертолёты, и бомбардировщики, и многофункциональные истребители, и сопоставимое количество прочей бронетехники, не говоря уже про обученный личный состав.

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На сегодняшний день известно о готовящихся поставках на Украину как минимум нескольких десятков танков: роту «Леопардов» предоставит Польша, эскадрон «Челленджеров-2» — Британия, и ещё пару десятков старых советских танков передаст Марокко. Кроме того, в немецких СМИ начала появляться информация о том, что подвергающаяся «общественному порицанию» Германия не выдержит давления и всё же передаст пару десятков «Леопардов» старых модификаций. Ранее из арсеналов бывших стран-членов Варшавского договора уже были изъяты и переданы Украине сотни единиц танков советского образца. Постигшая их судьба, учитывая возникшую необходимость передачи европейских танков, очевидна.

#политика #танки #боевые действия
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