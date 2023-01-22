Рекорд бьётся ежечасно.

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-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Формально «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопрокта ещё неделю назад, однако показ картины режиссёра Дмитрия Дьяченко продолжается, и рекорды бьются ежечасно. Так, например, сегодня общие сборы фильма перевалили за психологически важную отметку в 5 000 000 000 рублей.

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Таким образом, фильму про «белорусскую ушастую овчарку» удалось догнать, перегнать и оставить далеко позади такие отечественные «блокбастеры», как «Последний богатырь», «Холоп», «Движение вверх» и другие. Кроме того, «Чебурашка» по кассовым сборам в России превзошёл даже «Аватар», хотя многие понимают, что данное сравнение, учитывая огромную разницу во времени и покупательной способности рубля между этими картинами, не вполне корректно.

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Продюсеры «Чебурашки» уже допускают, что в будущем могут снять продолжение фильма. Пока что об этом говорить, впрочем, преждевременно.