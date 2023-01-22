Школьная программа по литературе зачастую, если вообще не всегда, вызывает вопросы как у учеников, так и у их родителей. Откровенно слишком ранний возраст, в котором детей обязывают знакомиться с рассчитанными на взрослых людей шедеврами отечественной и мировой литературы, а также сомнительные произведения — всё это лишь часть из ведущихся на протяжении десятилетий обсуждений, которые по итогу всё равно ни к чему не приводят. Сегодня на эту тему решил высказаться первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Вяткин.
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По словам Вяткина, в этом году в школьную программу по литературе будут внесены необходимые изменения, и целый ряд произведений советских авторов будут в неё (программу) возвращены. В частности, речь идёт о произведениях «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева. Другие же произведения, которые, как выразился Вяткин, «не прошли испытание временем», по мнению законодателя, должны быть из школьной программы исключены.
В частности, Вяткин упомянул неоднозначное произведение «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, в котором писатель, как показал исторический анализ, «высосал из пальца» многие факты. Данному произведению, считает Вяткин, «недолго осталось» находиться в школьных программах.
Спустя несколько часов глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос исключения из школьной программы тех или иных произведений на повестке дня не стоит, поскольку это «сложный и длительный процесс», и соответствующие решения не принимаются на основании частного мнения. Знает ли Казакова, что мнение касательно недопустимости присутствия «Архипелага ГУЛАГ» в школьной программе вовсе не является «частным», вопрос открытый.