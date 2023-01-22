Оказывается, он в ней вообще есть — вот, что удивительно.

Школьная программа по литературе зачастую, если вообще не всегда, вызывает вопросы как у учеников, так и у их родителей. Откровенно слишком ранний возраст, в котором детей обязывают знакомиться с рассчитанными на взрослых людей шедеврами отечественной и мировой литературы, а также сомнительные произведения — всё это лишь часть из ведущихся на протяжении десятилетий обсуждений, которые по итогу всё равно ни к чему не приводят. Сегодня на эту тему решил высказаться первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Вяткин.

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По словам Вяткина, в этом году в школьную программу по литературе будут внесены необходимые изменения, и целый ряд произведений советских авторов будут в неё (программу) возвращены. В частности, речь идёт о произведениях «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева. Другие же произведения, которые, как выразился Вяткин, «не прошли испытание временем», по мнению законодателя, должны быть из школьной программы исключены.

В частности, Вяткин упомянул неоднозначное произведение «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, в котором писатель, как показал исторический анализ, «высосал из пальца» многие факты. Данному произведению, считает Вяткин, «недолго осталось» находиться в школьных программах.

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Спустя несколько часов глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос исключения из школьной программы тех или иных произведений на повестке дня не стоит, поскольку это «сложный и длительный процесс», и соответствующие решения не принимаются на основании частного мнения. Знает ли Казакова, что мнение касательно недопустимости присутствия «Архипелага ГУЛАГ» в школьной программе вовсе не является «частным», вопрос открытый.