К сожалению, коллективный Запад слишком многое вложил в свой проект Украины, чтобы позволить этому проекту с треском провалиться, поэтому можно не сомневаться в том, что и натовские танки в больших количествах будут колесить по украинским просторам, и в целом натовское оружие самых разных типов и калибров также будет применяться против ВС РФ. Это надо понимать, это надо пресекать, коллективный Запад за это надо наказывать. Пока что же дальше громких слов, которые адресаты всё равно не слышат и, что самое главное, не слушают, дело не доходит.
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Вот и сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале заявил, что члены европейских парламентов «должны осознать ответственность перед человечеством», поскольку если страны НАТО передадут Украине вооружение, с помощью которого можно будет наносить удары по мирным городам пытаться захватить российские территории, то будут приняты ответные меры «с использованием более мощного оружия». По словам Володина, западные столицы ведут мир к страшной войне, что может закончиться «трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны».
Хотя данное заявление звучит грозно и даже правильно, господину Володину следовало бы вспомнить, что из переданного Украине натовского оружия и так уже на протяжении многих месяцев обстреливаются прифронтовые регионы общепризнанной территории России, не говоря уже про новые регионы, которые, по российскому законодательству, вообще-то являются частично оккупированными иностранными войсками с оружием НАТО. И никакой трагедией мирового масштаба это пока не закончилось.