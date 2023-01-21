Летом прошлого года американская разведка трубила о том, что Россия массово закупает в Иране ударные беспилотники. Впоследствии на сайтах, позволяющих отслеживать перемещения авиации, заметили многочисленные полёты иранских транспортных самолётов в Россию, а ещё чуть позже в рамках специальной военной операции стали применяться дроны-камикадзе «Герань-2», которые внешне и конструктивно сильно напоминают иранские беспилотники Shahed-136. Сложив эти три «переменных», мировые СМИ начали заявлять о том, что Россия закупила в Иране партию Shahed-136, перемаркировала их как «Герань-2» и использует для нанесения чувствительных ударов по целям на Украине.
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Выглядит складно, однако помимо вышеуказанных моментов никаких доказательств того, что применяемые Россией «дроны» действительно имеют иранское происхождение, предоставлено не было. Более того, сегодня СМИ сообщили о том, что Генеральная прокуратура Украины пока не выявила фактов использования российскими вооружёнными силами именно иранских беспилотников.
Во всей этой истории важно напомнить, что ни российская, ни иранская стороны официально не подтверждали закупку/продажу ударных беспилотников. Скорее всего, Россия заключила с Ираном соглашение о производстве «дронов» по лицензии, а полёты иранской транспортной авиации либо имели под собой иные цели, либо доставляли в Россию запчасти для производства беспилотников.