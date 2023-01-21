Возможно, потому что они изготавливаются в России, пусть и по лицензии?

Летом прошлого года американская разведка трубила о том, что Россия массово закупает в Иране ударные беспилотники. Впоследствии на сайтах, позволяющих отслеживать перемещения авиации, заметили многочисленные полёты иранских транспортных самолётов в Россию, а ещё чуть позже в рамках специальной военной операции стали применяться дроны-камикадзе «Герань-2», которые внешне и конструктивно сильно напоминают иранские беспилотники Shahed-136. Сложив эти три «переменных», мировые СМИ начали заявлять о том, что Россия закупила в Иране партию Shahed-136, перемаркировала их как «Герань-2» и использует для нанесения чувствительных ударов по целям на Украине.

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Выглядит складно, однако помимо вышеуказанных моментов никаких доказательств того, что применяемые Россией «дроны» действительно имеют иранское происхождение, предоставлено не было. Более того, сегодня СМИ сообщили о том, что Генеральная прокуратура Украины пока не выявила фактов использования российскими вооружёнными силами именно иранских беспилотников.

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Во всей этой истории важно напомнить, что ни российская, ни иранская стороны официально не подтверждали закупку/продажу ударных беспилотников. Скорее всего, Россия заключила с Ираном соглашение о производстве «дронов» по лицензии, а полёты иранской транспортной авиации либо имели под собой иные цели, либо доставляли в Россию запчасти для производства беспилотников.