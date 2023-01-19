Да Россия, собственно, и не просила этого признания.

Силовое перекраивание политической карты в современном мире — это процесс, который справедливо не находит поддержки в мировом сообществе, невзирая на его позиции по другим вопросам. Каждое государство опасается, что если признать подобные действия, то в будущем кто-нибудь признает аналогичные действия уже в отношении них. Вот и Иран, с которым у России сейчас хоть и самые тёплые отношения за последние столетия, признавать новые границы РФ не намерен, о чём заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

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По словам господина Абдоллахиана, Иран признаёт «суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов». Поэтому несмотря на тёплые отношения с Россией Иран не признал ни переход Крыма под контроль Москвы, ни теперь уже ещё четырёх субъектов.

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Важно понимать, что по итогам переговоров, которые рано или поздно обязательно произойдут, международному сообществу придётся признать реалии «на земле». Изображать что-то другое — контрпродуктивно.