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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Иране заявили о непризнании новых границ России
Да Россия, собственно, и не просила этого признания.
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Силовое перекраивание политической карты в современном мире — это процесс, который справедливо не находит поддержки в мировом сообществе, невзирая на его позиции по другим вопросам. Каждое государство опасается, что если признать подобные действия, то в будущем кто-нибудь признает аналогичные действия уже в отношении них. Вот и Иран, с которым у России сейчас хоть и самые тёплые отношения за последние столетия, признавать новые границы РФ не намерен, о чём заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

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По словам господина Абдоллахиана, Иран признаёт «суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов». Поэтому несмотря на тёплые отношения с Россией Иран не признал ни переход Крыма под контроль Москвы, ни теперь уже ещё четырёх субъектов.

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Важно понимать, что по итогам переговоров, которые рано или поздно обязательно произойдут, международному сообществу придётся признать реалии «на земле». Изображать что-то другое — контрпродуктивно.

#россия #политика #иран
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