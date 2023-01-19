Силовое перекраивание политической карты в современном мире — это процесс, который справедливо не находит поддержки в мировом сообществе, невзирая на его позиции по другим вопросам. Каждое государство опасается, что если признать подобные действия, то в будущем кто-нибудь признает аналогичные действия уже в отношении них. Вот и Иран, с которым у России сейчас хоть и самые тёплые отношения за последние столетия, признавать новые границы РФ не намерен, о чём заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
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По словам господина Абдоллахиана, Иран признаёт «суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов». Поэтому несмотря на тёплые отношения с Россией Иран не признал ни переход Крыма под контроль Москвы, ни теперь уже ещё четырёх субъектов.
Важно понимать, что по итогам переговоров, которые рано или поздно обязательно произойдут, международному сообществу придётся признать реалии «на земле». Изображать что-то другое — контрпродуктивно.